Opoziční uskupení by měla obsadit předsednické pozice v osmi výborech, stejně tomu bylo v minulém volebním období. ODS má vést tři výbory, hnutí STAN a KDU-ČSL po dvou a TOP 09 jeden. Piráti mají ve Sněmovně 18 křesel, zatímco lidovci 16 a TOP 09 devět.
„Ačkoliv Piráty podpořilo víc než půl milionu voličů, jsme čtvrtý nejsilnější klub a máme 18 poslanců, tak nám nebyla nabídnuta jediná pozice předsedy výboru nebo komise,“ řekla Richterová.
ANO podle Richterové nabídkou zásadně nedemokraticky porušilo zvyklosti sněmovní kultury, které platí desítky let. „Tam není žádný důvod, paní předsedkyně (Alena Schillerová, ANO) řekla, že prostě to tak vyšlo,“ uvedla Richterová.
Piráti podle ní budou jedinou skutečnou opozicí vznikající vládě „Čapího a Orlího hnízda“.
Motiv ANO spatřuje Richterová v tom, že Piráti jsou důsledně protikorupční. „Nechceme židličky pro židličky. Klub KDU-ČSL, který má 16 poslanců, dostal dva předsedy, Piráti s 18 poslanci, protože jsme skutečnou důslednou opozicí, dostali nula,“ podotkla.
Místopředsedkyně ANO Schillerová zdůraznila, že Piráti budou mít zastoupení ve všech výborech a komisích, což je nejdůležitější.