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Hnutí ANO si upevnilo vedení, posílil i STAN. ODS naopak ztratila podporu

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  6:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební model agentury Median za říjen přisoudil hnutí ANO 32 procent hlasů. Posílilo také hnutí STAN, které by získalo 18,5 procenta, zatímco ODS oslabila na 10,5 procenta. Rozdíl mezi Starosty a ODS tak vzrostl na osm procentních bodů. Do Poslanecké sněmovny by se podle listopadového modelu dostalo pět politických stran a hnutí.

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v současnosti, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 32 procent hlasů. Oproti předchozímu měření si polepšilo a zůstává nejsilnějším politickým uskupením v zemi.

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Na druhém místě by skončilo hnutí STAN, kterému model přisoudil 18,5 procenta. Také Starostové oproti předchozímu měření posílili. Naopak třetí ODS by získala 10,5 procenta. Rozdíl mezi STAN a ODS se tak zvýšil na osm procentních bodů.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by překonaly ještě SPD se ziskem 8,5 procenta a Piráti, kterým Median přisoudil 7,5 procenta. Celkem by se tak do dolní komory Parlamentu dostalo pět politických stran a hnutí.

Pod hranicí pro vstup do Sněmovny by naopak zůstala KDU-ČSL. Lidovci by podle modelu získali čtyři procenta, což je více než podpora Motoristů, kterým Median přisoudil tři procenta. Na stejné úrovni by skončilo také hnutí Naše Česko.

TOP 09 by získala 2,5 procenta. KSČM a hnutí PRO by pak dosáhly shodně na dvě procenta. Ani jedno z těchto uskupení by se tak do Poslanecké sněmovny nedostalo.

Ochota jít k volbám dál klesá

Median zároveň zaznamenal další pokles ochoty voličů zúčastnit se voleb. Nyní by k volebním urnám podle modelu přišlo 55 procent oprávněných voličů. To je přibližně o 14 procentních bodů méně, než kolik činila volební účast při volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025.

Nízká deklarovaná volební účast může naznačovat, že část voličů po sněmovních volbách ztratila motivaci účastnit se dalších voleb. Model tak vedle vývoje podpory jednotlivých stran ukazuje také pokračující pokles ochoty Čechů k volbám přijít.

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