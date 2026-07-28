Původně měl do komunálních voleb v Praze vést kandidátku ANO Ondřej Prokop, který ale nedávno po článcích v médiích o nejasnostech kolem svých majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace. O pravděpodobném obsazení prvního místa na pražské kandidátce Hušbauerem média spekulovala již minulý týden.
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„(Hušbauer) Ještě není potvrzen výborem ANO, ale je na něm shoda a spojíme s hlasováním ještě jiných kandidátů,“ řekl v úterý Havlíček. Hlasování by se mělo uskutečnit v nejbližší době.
Hušbauer vystřídal Prokopa mimo jiné v placené funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, ze které Prokopa v polovině června odvolali pražští zastupitelé kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Radním v Praze 4 je Hušbauer od roku 2019. Je bratrem bývalého záložníka fotbalové reprezentace Josefa Hušbauera.
Lhůta pro podání kandidátky do podzimních voleb končí za týden. Většina ostatních stran v Praze má nyní své kandidátky zkompletovány. Celorepublikový výbor ANO může lídra pro obecní volby v Praze schválit per rollam, tedy nemusí se ani sejít, může to udělat písemně.
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Minulých voleb na pražských magistrát v roce 2022 se zúčastnilo 22 subjektů. Vyhrála je koalice Spolu, hnutí ANO obsadilo druhé místo se ziskem 19,3 procenta hlasů.