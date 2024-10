ANO navrhuje zmrazit platy politiků na pět let. Vláda jedná o jejich navýšení

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí původně počítal s mechanismem, který by navyšoval platy politických činitelů v závislosti na růstu průměrné mzdy v zemi. To by za současných podmínek znamenalo nárůst jejich platů od ledna 2025 o téměř 14 procent.

Návrh byl ale zrušen Ústavním soudem. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tak přišel s novým návrhem, který by znamenal menší růst – necelých sedm procent. Vláda bude nový návrh řešit tento týden.

Podle opozičního hnutí ANO je ale ideálním řešením dočasné úplné zmrazení platů politiků. „Právě jsem předložil návrh na zmrazení platů politiků na příštích pět let,“ napsal stranický předseda Andrej Babiš na sociální síti X.

Už dříve na tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO Babiš návrhy vlády kritizoval. Podle něj by se měly platy politiků oddělit od platů například soudců a růst jiným tempem.

Platy politiků byly přitom v minulosti opakovaně zmrazovány kvůli krizovým situacím. To je mimo jiné důvod, proč původní vládní návrh počítal s takto skokovým navýšením mezd. Důvodem zrušení navrhované novely Ústavním soudem nebyly platy politiků, ale právě dřívější snížení platů soudců. Ústavní soud v tiskové zprávě upozornil, že se ústavností snížení platů politiků ale nezabýval.

„Ústavní soud říká, že všichni buďte solidární a skupina soudců je nedotknutelná,“ uvedl Jurečka. Podle něj soudní rozhodnutí není fér. Bývalá ministryně financí a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová osočila vládu, že se na rozhodnutí soudu vymlouvá.

Platy poslanců, členů vlády, prezidenta, soudců a dalších funkcionářů se vypočítávají s pomocí koeficientu a průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců za předloňský rok. Ústavní soud koncem května uvedl, že letošní snížení soudcovských platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku. Koeficient pro soudce od příštího roku zrušil, uvádí Echo24.