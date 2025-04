„Jsem tady na čtyři dny,“ oznámil na začátku debaty na Zámku Nová Horka ve Studénce přítomným šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Záhy se jim omluvil. Nebude totiž v sobotu na městském stadionu pro klíčový duel Baníku s pražskou Spartou, jak v minulosti coby fanoušek Baníku slíbil.

„Mám schůzku v Průhonicích. Na Spartu půjde (Patrik) Nacher,“ řekl. Nacher je ale zarytým fanouškem Sparty, proto šéf ANO pokračoval: „Asi ho strčíme do pytle, aby tady nedráždil.“ V sále zaplněném do posledního místa to vyvolalo pobavení.

Babiše, který v Moravskoslezském kraji bude kandidovat jako lídr třeba proti současnému ministrovi financí za SPOLU Zbyňku Stanjurovi, si na zámek v úterý odpoledne přišlo poslechnout asi padesát lidí. Povětšinou důchodového věku.

Mezi přítomnými však byli i zástupci mladší generace. „Pane Babiši, co uděláte pro mladé lidi?“ ptala se ho třeba Kateřina Vedmochová, která letos sice ještě volit nepůjde, ale za dva roky už ano. Babiš začal zeširoka. „Budeme podporovat Erasmus, nejdůležitější je ovládat cizí jazyky. Taky podpoříme startupy, aby se i při studiu dalo žít v nějakém standardu,“ vyjmenoval.

Neopomněl ani bydlení, které je pro mladé lidi čím dál nedostupnější. „Nemůžu jít do detailu, protože ostatní by to od nás okopírovali, ale plánujeme daňovou výhodu na první bydlení pro mladé do 36 let,“ nastínil. „Asi bych ho volit mohla,“ řekla iDNES.cz studentka po skončení debaty.

Během té se lidé zajímali o možný dopad korespondenční volby, s kým udělá případně koalici nebo jaký má názor na zbrojení a válku na Ukrajině. „Nemůžete píchnout do toho Dozimetru? Vždyť je v tom i Rakušan… Ať už jdou do pr***,“ rozohnila se ale čilá důchodkyně v souvislosti s údajnou korupcí v pražském dopravním podniku, v níž figurovali i zástupci hnutí STAN.

Akce na zámku trvala zhruba hodinu. Před i po ní se lidé mohli vybavit kšiltovkami v trumpovském stylu, knížkami nebo propiskami. V obdobném duchu jako první debata se nesla druhá beseda, která se konala opět ve Studénce, ale tentokrát v Dělnickém domě.

„Kdyby sem přijel (Petr) Fiala, nebo (Zbyněk) Stanjura, tak nikdo nepřijde. Tady je nikdo nemá rád. Důchodce obrali, všechno zdražili. I (Václav) Klaus říká, že toto je nejhorší vláda ODS od revoluce,“ postěžoval si u vchodu sedmdesátiletý Josef.

Na večerní besedu dorazilo odhadem 300 lidí. Otázky byly podobné těm z odpoledne. Až na jednu. „Jsem z generace Z, student vysoké školy, kde nás sice naučí poznávat stromy, ale už nám neřeknou, jak se o sebe máme po skončení vysoké postarat emočně nebo finančně. Nabídnete řešení?“ dotázal se šéfa ANO dvacetiletý mladík.

Babiš začal obsáhle, ale ve stručnosti mu řekl, že má vše ve svých rukou. A je jen na něm, jak s příležitostmi, které jsou větší než před rokem 1989, naloží. To mladíka neuspokojilo. Dál se dožadoval reformy školství. Situaci proto musel po telefonu řešit kandidát ANO na ministra školství Robert Plaga, kterého studentovi vytočil mluvčí ANO. A zřejmě vyřešil. Protože ve frontě na fotku s Babišem byl nakonec i zástupce generace Z.