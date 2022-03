Největší překážka v Haagu? Že se Rusové nedostaví, říká bývalá prokurátorka

Ukrajina koncem února oficiálně podala u Mezinárodního trestního soudu (MTS) v Haagu žalobu na Rusko kvůli invazi. Jaké důkazy musí předložit a jak těžké je bude posbírat?

Ukrajina není členským státem Mezinárodního trestního soudu, ale svým prohlášením přijala jeho jurisdikci ohledně zločinů spáchaných na svém území. Z tohoto důvodu mohl i prokurátor MTS potvrdit, že může pokračovat v šetření a požádá o schválení zahájit oficiální vyšetřování. MTS má oprávnění mimo jiné k vyšetřování zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.

Zdá se, že vyšetřování bude vedeno ve dvou rovinách. Sama Generální prokuratura Ukrajiny vede vlastní vyšetřování a další vyšetřování by mohl vést Mezinárodní trestní soud v Haagu. MTS má vlastní tým vyšetřovatelů pro případy, které se na MTS vyšetřují. Tento tým shromažďuje důkazy, a to buď přímo v místě, kde došlo ke spáchání zločinů, ale pochopitelně jen pokud to bezpečnostní situace dovoluje. Pokud toto není možné, využívá jiných možností získání důkazů nebo informací, jako jsou výslechy svědků z řad uprchlíků, záběry ze sociálních sítí, zprávy nevládních organizací apod. Stejně tak ukrajinské orgány shromažďují důkazní materiály, které se jim podaří získat na vlastním území. Důkazů bude spousta, také existují informace, které shromažďují sami vojáci. Ty jsou sbírány pro vojenské zpravodajské služby, ale za určitých podmínek by mohly být využity jako důkazy u soudu.