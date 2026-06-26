Ponomarjovová patří podle několika zdrojů z české i ruské diplomacie mezi ruské diplomaty s nejhlubší znalostí České republiky. K zemi má podle nich nejen profesní, ale i osobní vztah.
Zdroj z ruské diplomacie uvedl, že se narodila a vyrůstala v Československu. Její otec se podle něj znal s českým komunistickým politikem Josefem Skálou z doby, kdy stál v čele Mezinárodního svazu studentstva. Ponomarjovové otec tehdy působil jako jeho zástupce.
Ponomarjovová už v minulosti působila na ruském velvyslanectví v Praze. Během svého předchozího angažmá kolem roku 2016 byla přítomna při většině významných návštěv ruských představitelů. Díky výborné znalosti češtiny často sama tlumočila a patřila k nejviditelnějším tvářím ruské diplomacie v Česku.
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„Dá se brát prakticky jako napůl Češka,“ uvedl pro Voxpot zdroj z české diplomacie, který se s Ponomarjovovou v minulosti setkával. „Česko je pro ni smyslem života, i v Rusku jí říkají Anička,“ dodal.
„Pamatuji si ji jako velmi úslužnou, milou a jazykově perfektně vybavenou. Umí dokonale česky, téměř bez přízvuku,“ řekl Voxpotu bývalý český velvyslanec Petr Kolář, který se s novou velvyslankyní opakovaně setkával.
S nástupem Ponomarjovové končí v Praze dosavadní ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij. Jeho devítileté působení provázelo výrazné zhoršení česko-ruských vztahů, zejména po odhalení okolností výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
Na rozdíl od své nástupkyně neměl Zmejevskij k České republice bližší osobní vztah. Česky nemluvil a před příchodem do Prahy zastával vysoké diplomatické posty v New Yorku a ve Vídni.