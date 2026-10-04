Havel byl medvídek, říká jeho tajemnice. Kdo mu chce porozumět, musí ho číst

Václava Havla jste znala osobně. Když dnes slyšíte jeho jméno, vybaví se vám nejdřív prezident, nebo spisovatel, nebo prostě jen váš soused z Hrádečku?
Pro mě je to hodně osobní. Poznala jsem ho v době, kdy ještě vůbec nebyl politik, naopak byl zakázaný spisovatel. Poznala jsem ho v roce 1975 prostřednictvím Andreje Kroba, tehdy mého partnera, dnes manžela. Bylo to spojené s docela temnými „dramaty“. Konkrétně kolem premiéry jeho verze hry Žebrácká opera v Horních Počernicích, kterou Andrej režíroval.
Řidič byl vášnivý, jezdil rychle a jezdil dost, na můj vkus až moc rychle. Já jsem s ním dost jezdila. Když jsme byli na chalupě, vozil mě někdy na nákupy, mě i Olgu.