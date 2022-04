Sledují, jak jim drancují rodnou zem, zabíjí příbuzné a další civilisty. Přesto vůči ruským spolužákům nemají ukrajinské děti předsudky a berou je do party. „Děti jsou v tomhle jiné než my dospělí,“ těší ředitele základní školy z pražských Stodůlek Petra Kubičku. Redakce iDNES.cz se žáků jeho školy vypravila zeptat, jak válku prožívají a co se svými spolužáky řeší o přestávkách.