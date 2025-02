Kdo by měl nahradit Pekarovou jako volební lídr? Poraďte TOP 09 v anketě

Hlasujte v anketě přiložené na konci textu.

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil

Byl ministrem spravedlnosti ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase, zastával také post předsedy Legislativní rady vlády. V lednu 2014 odešel z ODS, ve stejném roce se pak stal europoslancem za TOP 09. V Bruselu byl do roku 2024.

Po odchodu Miroslava Kalouska byl mezi lety 2017 a 2019 předsedou TOP 09, ve funkci jej poté nahradila Pekarová Adamová. Od února 2023 je náměstkem pražského primátora pro kulturu a cestovní ruch.

Jako lídr TOP 09 by mohl vést kandidátku v Praze, kde měla kandidovat i Pekarová Adamová. Stejně tak je ale ve hře možnost, že SPOLU povede do voleb v Praze ministryně obrany za ODS Jana Černochová.

Vlastimil Válek

Vlastimil Válek

Ministr zdravotnictví a 1. místopředseda TOP 09. Ve sněmovních volbách 2017 vedl kandidátku strany v Jihomoravském kraji. Pokud by byl lídrem TOP 09 v letošních volbách, na jihomoravské kandidátce SPOLU by pravděpodobně obsadil místo za premiérem Petrem Fialou.

Sám Válek má ale také zdravotní problémy. V listopadu loňského roku oznámil, že má rakovinu prostaty v časném stádiu. Týden po oznámení podstoupil operaci.

Tomáš Czernin

Tomáš Czernin

Lesník, zemědělec a majitel zámku Dymokury. Od roku 2016 senátor, mezi lety 2022 až 2024 místopředseda Senátu. Na podzim 2019 kandidoval na post předsedy TOP 09, porazila jej ale Pekarová Adamová. Následně byl zvolen 1. místopředsedou. Funkci opustil v listopadu 2023, následně byl zvolen řadovým místopředsedou.

Matěj Ondřej Havel

Matěj Ondřej Havel

Poslanec a ředitel gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Od listopadu 2023 je místopředsedou TOP 09. Ve Sněmovně vede Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, věnuje se také školské legislativě.

Michal Kučera

Michal Kučera

V roce 2013 kandidoval do Poslanecké sněmovny jako lídr kandidátky TOP 09 v Ústeckém kraji. Od dubna do října 2017 byl předsedou klubu poslanců TOP 09 a Starostů, na podzim ale poslanecký mandát neobhájil. Do Sněmovny se vrátil v říjnu 2021. V letech 2017 až 2019 byl místopředsedou TOP 09, do funkce se znovu vrátil v listopadu 2021.

Marek Ženíšek

Marek Ženíšek

Od května 2024 ministr pro vědu, výzkum a inovace. Ve funkci nahradil Helenu Langšádlovou. Bývalý náměstek ministra spravedlnosti a ministra zdravotnictví. Mezi lety 2009 až 2019 byl místopředsedou TOP 09, v letech 2015 až 2017 také 1. místopředsedou.

Jan Jakob

Jan Jakob

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 se do Sněmovny dostal v lednu 2021 poté, co Miroslav Kalousek rezignoval na svůj mandát.

V letech 2019 až 2023 byl místopředsedou TOP 09, ve straně působil i jako mluvčí. Od roku 2016 do roku 2024 byl zastupitelem Středočeského kraje.

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer

Europoslanec, do Evropského parlamentu byl poprvé zvolen v roce 2014. Dvanáct let byl členem bankovní rady České národní banky, mezi roky 2000 až 2008 působil jako viceguvernér. Poté pracoval jako ředitel oddělení Consulting společnosti Deloitte.

Ondřej Kolář

Ondřej Kolář

Europoslanec, v letech 2014 až 2023 starosta Prahy 6. Je členem Výboru pro zahraniční věci (AFET). Od října 2021 do června 2024 poslanec. V letech 2019 až 2023 také člen předsednictva TOP 09.

Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

V politice působil od roku 1984, kdy vstoupil do KDU-ČSL. Byl ministrem financí ve vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase. V roce 2009 založil TOP 09 spolu s Karlem Schwarzenbergem. V lednu 2021 se vzdal poslaneckého mandátu.

V listopadu 2023 oznámil, že je připraven kandidovat do Evropského parlamentu za TOP 09, vedení strany to ale odmítlo. V říjnu 2024 vystoupil z TOP 09. Od té doby se několikrát spekulovalo o jeho návratu do politiky, Kalousek to ale opakovaně popřel.

Jan Lipavský

Jan Lipavský

Ministr zahraničí, v letech 2017 až 2021 poslanec za Piráty. Byl místopředsedou zahraničního výboru a výboru pro obranu. Byl také jedním z místopředsedů pirátského klubu. V říjnu 2024 vystoupil ze strany poté, co Piráti oznámili odchod z vlády. V kabinetu Petra Fialy zůstal jako nestraník.

Lipavský na začátku února oznámil, že jedná s TOP 09 o zapojení do letošních sněmovních voleb. Jak by jeho účast vypadala konkrétně neuvedl, ve hře je ale například kandidátka v Libereckém kraji.