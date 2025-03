Vrátit vojnu? Více peněz armádě? Velká anketa iDNES.cz o plánech stran s obranou

Část 1/10

Petr Macinka předseda Motoristů

Otázky: 1. Pokud byste po volbách usedli ve vládě, jaké výdaje na obranu byste v následujících letech prosazovali? 2. Jste v nějaké formě pro obnovení základní vojenské služby? 3. Jaká jiná opatření byste s ohledem na současnou bezpečnostní situaci v rámci obrany státu prosazovali?

1. Domníváme se, že závazek vůči NATO, který má smysl naplňovat a který stanovuje výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP, je dostačující.

Rozdíl mezi Motoristy a ostatními stranami je v tom, že my nevidíme smysl v bezhlavém utrácení stovek miliard za stále nové zbraně a techniku jen proto, abychom každoročně splnili finanční kvóty.

2. Jako první jsme otevřeli debatu o znovuzavedení základního tříměsíčního výcviku. Mladí by si v něm osvojili základy první pomoci, získali respekt ke zbraním a připravili se na krizové situace, jako jsou povodně.

Nešlo by o vojenskou službu v podobě jako z minulosti, ale spíše o moderní výcvikový kemp zaměřený na praktické dovednosti. Pro ty, kteří by se ho ze silně morálních či náboženských důvodů nechtěli zúčastnit, by byla alternativou civilní služba v sociálních zařízeních či domovech seniorů.

3. Klíčová je práce s lidmi a posílení jejich připravenosti zvládat krizové situace. Je potřeba obnovit vztah profesionální armády a civilní části společnosti. Jedině tak se staneme silnější zemí.