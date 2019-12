ANKETA: Ve kterém kraji stojí nejkrásnější vánoční strom?

Loni i předloni měli nejkrásnější vánoční strom v Českých Budějovicích. A letos doufají v obhajobu.

„Ta je vždy těžká. Poprvé to může být opravdu jen náhoda, podruhé už to něco znamená, a co teprve potřetí? Ale musíme se nechat překvapit,“ řekl primátor Jiří Svoboda.

Nejkrásnější vánoční strom vybírejte zde Hlasujte do půlnoci 19. prosince. Výsledky zveřejníme 20. prosince.

Českobudějovické hlavní náměstí letos zdobí jedenáctimetrová jedle kavkazská. „Je to pěkně rostlá jedle, město ji dostalo darem od rodiny z Mladého,“ podotkl českobudějovický primátor.

Karlovarská redakce MF DNES tentokrát nenominovala do ankety strom z krajského města, ale z Chebu. Tamní vánoční trhy patří dlouhodobě k největším v regionu. Co se týče vánočního stromu, je ten chebský větší, lépe ozdobený a stojí na historickém náměstí, což je oproti prostoru u festivalového hotelu Thermal malebnější místo.

Smrk ztepilý na plzeňském náměstí Republiky letos dostal nové ozdoby. Světelné řetězy měří zhruba tři a půl kilometru a umožňují postupné rozsvícení stromu. Nynější výzdoba stála zhruba 700 tisíc korun. Ta předcházející sloužila od roku 2011.

Vánoční strom na pražském Staroměstském náměstí, který tradičně přitahuje z celé republiky asi nejvíce pozornosti, vyrostl v Semilech. Tradičně ho do historického centra metropole přepravil americký truck, zdobení pak trvalo několik dnů. Už několik let se rozsvěcení výzdoby na stromě opakuje po hodinách, aby jej mohlo vidět co nejvíce lidí.

Středočeská redakce vybrala jako zástupce kraje, který má hejtmanství v Praze, tentokrát vánoční strom v Mělníku. Advent tam přivítali už 30. listopadu na náměstí Míru s novou výzdobou.

O první adventní neděli pak rozsvítili vánoční strom na Lidickém náměstí v centru Ústí nad Labem. Jedli městu daroval manželský pár z Chuderova. Slavnosti přihlížely stovky lidí.

Jedli bělokoré z liberecké Šimáčkovy ulice letos na Benešově náměstí výrazně svou výškou konkuruje atrakce v podobě ruského kola. To je o jedenáct metrů vyšší a poskytuje výhled na celé osvětlené prostranství s trhy. „Bude z něj hezky vidět přes domy na Ještěd,“ lákal manažer vánočních trhů Ondřej Červinka.

Velké náměstí v Hradci Králové ozdobila jedle obrovská. Strom darovaný místním občanem je starý přibližně pětadvacet let a na výšku má jen málo přes deset metrů. Oproti dvěma smrkům, které město osadilo na Masarykově náměstí a náměstí 28. října, je ten na Velkém náměstí záměrně nejnižší. Zdejší kotevní systém by totiž příliš vysoký strom neudržel.

Pardubice letos lákají na vánoční trhy, které mají podle pořadatelů vyšší úroveň než v minulých letech. Stánky jsou sladěné v jednotném tónu a lidé by v nich měli najít kromě občerstvení také pestřejší sortiment. Na Pernštýnském náměstí se tyčí asi čtyřicetiletý smrk, který dosud rostl v areálu Masarykových kasáren. Jako poslední tam nebyl napaden kůrovcem, což by se mu podle odborníků nevyhnulo příští rok. Vysoký je asi třináct metrů.

V Jihlavě byli letos s ohledem na kůrovcovou kalamitu rádi, že už v září nabídl soukromník z Těmic u Kamenice městu krásný strom s povolením ke kácení. „Byl pevný, rovnoměrný a správně velký na to, aby se dal dobře odříznout a dopravit,“ uvedla na webu magistrátu vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Na Masarykově náměstí pak smrk dostal nové osvětlení ve tvaru vloček.

Brněnské vánoční trhy na centrálním náměstí Svobody letos zdobí třináct metrů vysoká jedle bělokorá z Bílovic nad Svitavou. Kromě ní je tam dominantou nový zimní bar, který se skládá ze tří střech a tří barů. Stavba je dřevěná a stejný materiál je použit také v konzumačních zónách u kašny, nad kterými září kovové hvězdice s osvětlením.

Zlín se jako jedno z mála měst v republice pyšní tím, že má živý vánoční strom. Kavkazská jedle zdobí náměstí Míru už více než deset let. Letos jsou na její výzdobu použity zlaté a fialové baňky a osvětluje ji 14 500 světelných bodů.

Olomoucký smrk vyrostl v ulici V Křovinách a městu ho věnovalo společenství vlastníků domu ze sídliště Povel. V tradiční soutěži o jméno, do které se zapojili Olomoučané včetně dětí ze čtrnácti mateřských a základních škol, se objevilo 248 návrhů. Nakonec bylo vybráno jméno Křovínek od dětí ze školky Čajkovského. Na Horním náměstí se strom oděl do zlaté a stříbrné barvy, září na něm na 18 tisíc světel se třpytivým efektem.

Na ostravském Masarykově náměstí opět složili a ozdobili deset metrů vysoký umělý strom. Dokonale symetrický „jehličnan“ je složený z více než sedmadvaceti tisíc větví. Některé z nich se po třech sezonách dočkaly rekonstrukce, takže by měly působit přirozeněji a svěže.