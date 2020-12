ANKETA: Ve kterém kraji mají nejkrásnější vánoční strom?

Regionální redakce tentokrát nenasadily do výběru výhradně stromy z krajských měst. A tak například Karlovarský kraj reprezentuje výzdoba z Chebu. Na náměstí Krále Jiřího tam stojí strom ze zahrádkářské kolonie v Janáčkově ulici.



Nejkrásnější vánoční strom vybírejte zde Anketa končí v pondělí 21. prosince ve 23:59

Smrk městu darovala rodina Hessových. Volba padla právě na tento solitér, přestože město dostalo nabídku i na krásný strom z Božetína. Jenže ten chebský byl nejdostupnější pro techniku a stál i nejblíž k centru města.

Olomoucký kraj zastupuje strom z Přerova. Městu jej darovala sousední vesnice Radslavice. Douglaska stojí na náměstí T. G. Masaryka od 21. listopadu. Zdobí ji dvě stovky nově pořízených bílých ozdob v kombinaci s už používanými barevnými, světelný řetěz a špici krášlí rovněž nová hvězda. Novinkou je pro letošní rok také světelné nazdobení pískovcové kašny do podoby vánočního dárku se stuhou.

Liberecký kraj posílá do soutěže rovněž douglasku, která vyrostla v zahrádkářské kolonii v Řepné ulici a teď už stojí na náměstí dr. Edvarda Beneše. „Je to něco mezi smrkem a jedlí, ale má o malinko delší zelené jehličí a naopak menší šišky. Je odolnější než například smrk,“ popsala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová. Stejně jako v předchozích letech museli hasiči strom zkrátit. „Na výšku 14,5 metru, což je délka, která umožňuje zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům,“ vysvětlila mluvčí. Pracovníci firmy specializované na výškové práce na strom navěsili přes sto ozdob, z nichž zhruba dvacítku vyrobily děti z libereckých mateřských škol. Do tvorby se zapojili také další lidé místo školáků, kteří zůstávali doma.

Deset metrů vysoký umělý strom opět po roce zdobí Masarykovo náměstí v Ostravě. Letos ovšem dostal nové, takzvané diamantové podsvícení. Jsou na něm stovky drobných bílých světýlek a na větvích visí sněhové vločky, které mění barvu v odstínech bílé a zlatobílé.

Tisíci světel jako vždy září strom na Staroměstském náměstí v Praze, kde se oproti zvyklostem proměnila atmosféra asi nejvýrazněji. Obří vánoční trhy se letos nekonají a také rozsvěcení, kterému běžně přihlížely tisíce lidí, se odehrálo tajně. V centru Prahy stojí sedmnáctimetrový smrk ztepilý přivezený z Kamenného Přívozu. Město strom získalo od majitele Romana Veselého, který jej musel pokácet, protože jeho kořeny narušovaly podezdívku domů a při silnějším větru hrozil pádem.



Také na Pernštýnském náměstí v Pardubicích se sice vánoční trhy letos nekonají, adventní výzdoba a otevření okolních kaváren a restaurací atmosféru navodily. Jako hlavní dominantu vybraly Služby města Pardubic kavkazskou jedli. Na výšku má zhruba třináct metrů a pochází z plantáže vánočních stromků v Živanicích. Jedle je vyzdobená do červených a zlatých barev.

Za Ústecký kraj bojuje o hlasy osm metrů vysoký smrk stříbrný, který zdobí Lidické náměstí v Ústí nad Labem. Původně měřil více než jedenáct metrů, ale před usazením ho město nechalo o několik metrů zkrátit. Co nyní stromu chybí do výšky, dohání svým zajímavým rozložitým tvarem. Městu smrk daroval Jiří Policar z ústeckých Olšinek, který ho na své zahradě vysadil před čtyřiatřiceti lety.

Zlín se jako jedno z mála měst v republice pyšní tím, že má živý vánoční strom. Kavkazská jedle zdobí náměstí Míru už více než deset let, za tu dobu významně povyrostla. Také letos jsou na její výzdobu použity zlaté a fialové baňky a osvětluje ji 14 500 světelných bodů.

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. září třináctimetrová kavkazská jedle. O první adventní sobotě večer se u ní spontánně scházely rodinné hloučky a čekaly na rozsvícení. Děti dokonce několikrát zkoušely spontánně odpočítávat, ale nic se nedělo. Město osvětlení zapnulo až v noci na neděli.

Na Vysočině doputoval vánoční strom pro jihlavské Masarykovo náměstí z Plander, po zkrácení měří kolem 13 metrů. „Ozdoben je v teple bílé barvě s flash efektem, který způsobuje jiskření a problikávání. Vše je doplněno vánočními ozdobami různých velikostí, které jsou laděny do zlatavé a červené barvy,“ popsal Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy.

V Brně, kde spisovatel Rudolf Těsnohlídek před sto lety tradici vánočních stromů v centru měst založil, ozdobila náměstí Svobody jedle z lesů Školního lesního podniku Křtiny. Je stará asi 25 let a měří šestnáct metrů.

Plzeňskému náměstí Republiky nyní dominuje bohatě zdobená jedle. Kolem ní se nekonají adventní trhy, atmosféru ale dotváří betlém a městem opět jezdí vánočně vyzdobená tramvaj. „Ať je tento strom pro nás světlem na konci tunelu náročných dnů, které máme za sebou a které skončí,“ vyslovil při rozsvěcení na dálku přání biskup Tomáš Holub.

Jedle ojíněná svítí od první adventní neděle také na Velkém náměstí v Hradci Králové. Věnoval ji soukromý dárce z Pouchovské ulice. Rozsvěcení bylo kvůli pandemii sice bez doprovodného programu, desítky lidí tam však po setmění zašly. Nazdobený smrk září také na Masarykově náměstí. Podle hradecké radnice je potíž sehnat kvalitní stromy, proto letos místo tradičních tří stromů pořídila jen dva. Do vánoční výzdoby však investovala rekordní milion korun. Více osvětlení je na Velkém náměstí, na Benešově třídě i před základní školou Štefánikova. Trhy jsou pro letošek zrušeny.

Středočeský reprezentant, Pohádkový vánoční strom na náměstí Starosty Pavla v Kladně se rozsvítil v sobotu 28. listopadu. Lidé mohli sváteční událost sledovat i online. Středočeské Kladno rozsvícení stromu oznámilo předem na rozdíl od Prahy, kde stromeček zůstal rozsvícený už po generální zkoušce. Město také oznámilo, že se na náměstí budou konat i adventní trhy.