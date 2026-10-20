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Kdo by měl získat státní vyznamenání? Hlasujte pro své favority v anketě iDNES.cz

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  16:31
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při...

Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. V popředí je řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy. (27. října 2023) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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U příležitosti výročí vzniku Československa vyznamená prezident Petr Pavel řadu osobností. Zatím není jasné, kdo ocenění 28. října získá. Seznam oceněných je tajný až do ceremoniálu. Kdo by si medaili podle vás zasloužil? Hlasujte v anketě iDNES.cz pro vašeho favorita z českých osobností.

Poslanecká sněmovna navrhla na udělení státního vyznamenání 131 osobností, mezi nimi například bývalého prezidenta Miloše Zemana. Opět zde také figuruje jméno spisovatele Milana Kundery či někdejšího ministra zahraničí Jaroslava Šedivého.

Kdo by si podle vás zasloužil státní vyznamenání?

Zde můžete nominovat osobnosti ve velké anketě iDNES.cz až do půlnoci z 26. na 27. října. Návrhy čtenářů zveřejníme den před udílením skutečných ocenění, tedy 27. října.

O Zemanovi hlasovali celkem třikrát, podpořili ho poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě. Poslanci navrhují i ruského učitele Pavla Talankina, který dostal letos filmového Oscara za film Pan Nikdo proti Putinovi.

Mezi sněmovní kandidáty na další druhy vyznamenání se dostali také herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, fotbalista Patrik Schick, herec Jiří Lábus, režisér Juraj Herz, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica nebo hudebník Michal Prokop.

Poslanci chtějí vyznamenat Zemana i Pana Nikdo proti Putinovi. Moravec neprošel

Horní komora Parlamentu se zase shodla na nominaci zakladatelky Československého červeného kříže Alice Garrigue Masarykové či na bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Mezi 110 návrhy jsou také herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová Šimková nebo choreograf Yemi A. D.

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Prezident nominacím může, ale nemusí vyhovět. Jména mu mohou navrhovat také občané. Petr Pavel v minulém roce ocenil 48 lidí.

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