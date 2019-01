Češi se rychle zlepšují v angličtině. Ale stále mají co dohánět

V meziročním srovnání si Češi polepšili o 2,1procenta ve výsledcích testů, na jejichž základě se sestavuje EF English Proficiency Index (EF EPI).

Žebříček zdatnosti v porozumění angličtině sestavuje od roku 2010 společnost EF Education First. Jeho aktuální výsledky vycházejí z 1,3 milionu testů, které online vyplnili zájemci o studium angličtiny po celém světě.

V Česku se testu zaměřeného na porozumění psanému textu a mluvené angličtině zúčastnilo 3 300 lidí, za posledních 8 let to bylo přes 20 tisíc lidí. Jejich průměrný věk byl 25 let.

Jak dobře se Češi dorozumějí v angličtině

I když se Češi zlepšují, na Švédy nebo Nizozemce, kteří z Evropanů (samozřejmě s výjimkou Britů) rozumějí anglicky nejlépe, to ještě zdaleka nestačí. Lépe v průměru dopadli například i Poláci či Slovinci. V Evropě mají Češi obecně tvrdou konkurenci. Ve srovnání se zeměmi z jiných kontinentů jsou na tom ty evropské v EF EPI pravidelně nejlépe. Do aktuálního žebříčku bylo zařazeno 88 zemí, v první třetině se umístilo 22 evropských států.

Podle Michaely Gabrišové z EF Education First to není nijak překvapivé vzhledem k tomu, že se v Evropě anglicky učí 97 procent třináctiletých dětí.