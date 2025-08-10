Železná Ruda, dnes turisty vyhledávané středisko na Šumavě v sousedství bavorské obce Bayerisch Eisenstein. Městys po téměř čtyřicet let odděloval od jeho bavorského protějšku důmyslný a v zásadě nepropustný systém železné opony, hranice mezi Východem a Západem procházela uprostřed budovy místního vlakového nádraží.
Paměť národa
Text vznikl ve spolupráci s Pamětí národa, pro kterou jej zpracoval Jan Blažek.
Organizace sdružuje lidi se zájmem nejen o historii prostřednictvím Klubu přátel Paměti národa. Díky pravidelným příspěvkům více než 5 tisíců členů může spolek uchovávat vzpomínky lidí, kteří prožili klíčové okamžiky dějin. Členství také nabízí možnost setkávat se s pamětníky, účastnit se vycházek, výletů, debat či hlasovat pro laureáty Cen Paměti národa.
Blízkost osídlení na německé straně a možná i místní pašerácká tradice právě sem ale lákala tzv. „narušitele“, tedy lidi, kteří chtěli uprchnout na Západ. Patřila mezi ně i Angelika Cholewa, jedna z mnoha občanů východního Německa, kteří uvěřili mýtu, že československá hranice se Západem je propustnější. Za svůj neúspěšný pokus krutě pykala a následky věznění ji poznamenaly na celý život. České soudy ji nedávno rehabilitovaly.
Cholewa se narodila jako Angelika Grassme v roce 1955 v durynském městě Naumburg an der Saale v tehdejší Německé demokratické republice.
Režim jí házel klacky pod nohy
Po maturitě Angelika chtěla studovat architekturu, ale komunistický režim jí to neumožnil. Přihlásila se tedy na školu oděvních technologií, protože k šití a návrhářství měla vždycky blízko. Na této škole jí vyhovovalo, že se nemusela nijak zásadně politicky angažovat. Členství ve straně odmítla.
Po škole třikrát změnila zaměstnání, v podnicích jí vadil politický tlak a čelila také ústrkům za neúčast v prvomájových průvodech. Vnímala všeobecně rozšířené rozkrádání, na které nemohla nijak upozornit. Pochopila, že když bude chtít zůstat věrná sama sobě a bude chtít nazývat věci pravými jmény, bez problémů se to neobejde.
V květnu 1979 se provdala za automechanika Reinharda Cholewu a chtěla s ním založit soukromý podnik na výrobu povlečení. V NDR sice drobné podnikání nebylo zakázáno, Angelika však povolení nedostala poté, co podruhé odmítla vstoupit do komunistické strany. Zkrachoval i pokus pracovat pro církev, protože její vedení s východoněmeckými mocipány spolupracovalo.
Cholewovi se tedy nakonec rozhodli pro emigraci na Západ. Německo-německá hranice měla hroznou pověst, tudy to zkoušet nechtěli. Často spolu ale jezdili do Československa a dobře znali okolí Železné Rudy v blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německo. V mylné víře, že českoslovenští pohraničníci nemají rozkaz na narušitele střílet, se rozhodli přejít hranice právě tam.
Podrobné mapy a informace o oblasti hranice jim obstaral Reinhardův západoněmecký bratranec Jürgen Grosch. Předávala jim je jejich společná známá a spojka na západoněmeckém zastupitelském úřadu v NDR jménem Ewa. Novomanželé to tenkrát sice nemohli tušit, ale Angelika Cholewa dnes ze spisů ví, že v hledáčku východoněmeckých orgánů a služeb se ocitli už od dubna 1980.
Manželé se na útěk připravovali svědomitě. Oba pilně trénovali, aby měli dobrou fyzičku. Obstarali si kompasy, pohorky, dalekohled pro noční vidění a podrobné mapy. S úmyslem emigrovat se nesvěřili ani svým nejbližším, Angelika počítala i s tím, že se jí matka po útěku zřekne.
Útěk skončil rozepří
Na cestu se vydali 18. června 1980 v Reinhardově chloubě – opraveném předválečném veteránu DKW F8 Cabrio. Kontrola byla onoho dne vůbec laxní, Pozornost pohraničníků rozptylovalo sledování právě probíhajícího mistrovství Evropy ve fotbale.
Hranici s Československem překročili manželé bez problémů a ubytovali se v pošumavských Horažďovicích v hotelu Zlatý Jelen. Dne 20. července se přesunuli do kempu v Železné Rudě a večer vyrazili jakoby do města na pivo. Ve skutečnosti se ale vydali obhlížet terén u státní hranice. Původně ji plánovali překročit následujícího dne.
V osm hodin večer vstoupili do zakázaného pásma. Měli štěstí, že jejich stín směřoval dozadu, a dobře tak viděli na signální dráty v nejrůznějších výškách. Bezděky došli až k plotu a strážní věži, na které uviděli dva vojáky a štěkajícího psa. Rychle se ukryli v křoví.
„Přemýšlela jsem a říkala jsem si, že teď počkáme na střídání hlídek, protože na takovém postupu jsme se předtím dohodli – nejdřív se podívat, kdy to dělají, jestli o půlnoci nebo ráno v šest, prostě kdy,“ vyprávěla Angelika.
„Diskutovali jsme, ale manžel chtěl zpátky. Já jsem řekla, že když teď půjdeme zpátky, budeme vrhat stín, neuvidíme signální dráty a stoprocentně nás dostanou. A kromě toho jsem se rozhodla, že už zpátky nechci. Měli jsme vášnivou výměnu názorů,“ líčila. Svému muži prý tehdy řekla: „Víš co? Ty se vrať a já si najdu cestu, já přejdu. Mám toho už dost. Nechci zpátky do té blešárny.“
V tom okamžiku jeden z nás zavadil o signální drát. „Po pár minutách vystřelily světlice jako na Silvestra a my jsme stáli asi třicet metrů od sebe jako omráčení,“ vzpomínala. Bez hnutí tak setrvali asi čtvrt hodiny.
„Mezitím se oba vojáci dostali na druhou stranu plotu, šli s baterkami podél něj, ale světlem lamp mířili na ten nepěstěný hraniční pás. Vlčáka měli na vodítku. Prakticky nás už přešli. Přestože jsme stáli uprostřed mýtiny, neviděli nás. Měla jsem pocit, že když udělají ještě tři kroky, budou už za dalším lesním úsekem a už nás nebudou moci vidět. A cítila jsem, jak se mi do nohou vrací krev. Ale v tom okamžiku zvolal můj muž: ‚Tady jsme!‘ A bylo po všem,“ vyprávěla.
Rozvod a putování po věznicích
Oba pak strávili noc v cele na hranicích, další dva týdny byli vězněni na plzeňských Borech a na pražské Pankráci. Počátkem července manžele odvezli na letiště, kde se jich „ujali“ zaměstnanci tajné služby Stasi. Angelika zamířila do vyšetřovací vazby v Halle, kde strávila koncem léta osm týdnů na samotce a s nejbližší sousedkou se dorozumívala jen klepáním přes zeď.
Snažila se krýt hlavně komplice ze Západu, během vyšetřování se však začaly objevovat podrobnosti ze soukromých rozhovorů mezi ní, manželem a Ewou ze západoněmeckého velvyslanectví. Z vyzrazení informací podezírala manžela, se kterým se i proto během pobytu ve vězení dala na dálku rozvést.
V lednu 1981 byla Angelika odsouzena a přemístěna do ženské věznice Hoheneck. V cele byla s dvacítkou dalších žen. Intimní prostor neexistoval, toaletní mísy stály uprostřed místnosti a ony byly pod neustálým dozorem.
Angelika se pokoušela zachovat si důstojnost zpupným chováním a snažila se také vynášet informace o podmínkách ve vězení ven. Když se to prozradilo, vysloužila si prodloužení trestu o dalšího tři a půl roku. Přes vyšetřovací vazbu ve věznici v Chemnitzu se dostala do vězení v Halle, nejhoršího z těch, která poznala.
Teror, podlomené zdraví i zkažené Vánoce
Důstojník Stasi si předsevzal, že Angeliku zlomí a že ji přinutí, aby stáhla žádost o vycestování do západního Německa, kterou podobně jako řada východoněmeckých vězňů podala. Zadržoval dopisy mezi ní a matkou a zařídil, aby jí byla upírána zdravotní péče.
„Když jste chtěl k zubaři, musel jste čekat osm měsíců. A mně se uvolnila plomba, kus z ní už vypadl. Nahlásila jsem se proto k zubaři a přišla jsem také na řadu. A on mi vyvrtal zub, podíval se na hodinky a řekl, že už má padla,“ líčila, jak ji propustil s rozvrtaným zubem.
„Dostala jsem regulérní zánět čelisti. Neošetřili mě, nepustili mě k doktorovi. Měla jsem vysokou horečku, byla jsem už v deliriu a nechtěla jsem dál žít. Bojový duch, síla zachránit se nebo i provokovat, abych se cítila ochráněná, to všechno mě opustilo,“ vzpomínala Angelika.
V deliriu trávila noci v nemocniční cele plné švábů a zub jí nakonec trhali bez umrtvení a na několikrát. Ze zoufalství žádost o vycestování stáhla, ale když bolesti ustoupily, v říjnu 1982 ji obnovila. Důstojník zuřil a slíbil jí pomstu.
Ta přišla hned na Vánoce, kdy Angelika se spoluvězeňkyněmi připravovala skromnou slavnost s dárky. Na Štědrý den neoslavovala, ale musela na samotku do sklepa. Tam ji navštívil velitel věznice, a protože i na něj byla drzá, putovala záhy do nechvalně známé cely přezdívané „tygří klec“.
„To jsou cely, kde je postel přišroubovaná ke zdi, je tam taková mříž, opravdu je to jako v zoo. Člověk mohl jít jen na záchod. Potom tam byla taková malá luxfera, vpředu a vzadu, asi to znáte z jiných věznic, a tou procházelo světlo. A jinak cela nebyla vytápěná. Bylo to 24. prosince, tehdy bylo okolo nuly nebo pod nulou. Dvojité dveře, kdybych chtěla křičet, tak abych nebyla slyšet,“ vybavovala si Angelika Cholewa, která měla štěstí, že ji mezi Vánocemi a Silvestrem přišla navštívit matka.
„Ona mi vyprávěla, jak mě přivedli dva strážní, posadili mě ke stolu, položili mi hlavu na stůl, a že jsem nebyla schopná dát dohromady kloudnou větu. Jediné, na co jsem se zmohla, bylo jí říct ať si stěžuje generální prokuratuře.
Matka tak skutečně udělala. Napsala dopis samotnému lídrovi NDR Erichu Honeckerovi a generálnímu prokurátorovi v Berlíně. „A 11. května 1983 mě konečně propustili na Západ,“ líčila Angelika. Žádosti o vycestování NDR nakonec vyhovělo. Západní Německo muselo její svobodu „vykoupit“.
Dozvěděla se pravdu o manželovo udavačství
Cesta pamětnice vedla opět přes vězení v Chemnitzu, kde ji jednoho rána vyvedli na dvůr před autobus se západní poznávací značkou. V něm se setkala s manželem a také s doktorem Vogelem, východoněmeckým právníkem, jenž tajné výkupy vězňů organizoval. V autobuse se jí bývalý manžel svěřil, že informace o rozhovorech s Ewou neprozradil on a že sám z téhož naopak podezíral Angeliku.
Autobus odvezl propuštěné vězně do tábora v západoněmeckém Giessenu, kde pamětnice strávila dva týdny. Potom se vydala za Ewou, u které žila dva měsíce. Psychicky se konečně uvolnila, ale fyzicky se zhroutila. Měla těžké bolesti, byla jen kost a kůže. S Ewou se pokoušela mluvit o její spolupráci se Stasi, ta se však přímým odpovědím vyhýbala. Angelika je ale dodnes přesvědčená, že Ewa buď se Stasi dobrovolně spolupracovala, nebo podlehla jejímu nátlaku.
Angelika Cholewa se v Západním Německu integrovala, vystudovala další vysokou školu, podnikala, věnovala se coachingu. Nakonec se však vrátila ke své matce do Naumburgu a v posledních letech se snaží vyrovnávat se s tragickými okamžiky svého mládí. Důstojníka Stasi, který ji nechal týrat v Halle, hnala po pádu komunistického režimu před soud, na nic si však nevzpomínal a vykrucoval se. Angelice by přitom stačila jeho omluva, ta ale nepřichází.
„Žijeme v mlčení a jsme kvůli tomu bezcitní,“ říká a má na mysli nejen sebe coby někdejší politickou vězeňkyni v NDR, ale i svého otce, nezletilého vojáka, nebo svoji matku, vyhnanou jako dítě. „Nemlčme a hledejme dialog,“ vyzývá paní Angelika, která u příležitosti čtyřicátého výročí svého pokusu o útěk navštívila Prahu, Plzeň a Železnou Rudu, aby tak „dala průchod pocitům a našla své ztracené důvěřivé původní já“.
Díky snaze českého advokáta Lubomíra Müllera rozhodl v roce 2019 Okresní soud v Klatovech, že Angelika Cholewa může být kvůli svému zadržení na hranicích a následnému věznění v ČSSR „účastna rehabilitace dle zákona o soudní rehabilitaci“. Ministerstvo spravedlnosti jí následně přiznalo odškodnění ve výši 1 543 korun.