Krutá bolest, náhlá smrt. Lékaři začnou hledat tikající bomby v tělech mužů

Praktičtí lékaři novinku vítají. „Aneuryzma je vážný problém, ale zatím nevíme, kolik lidí v Česku ho skutečně má. Ukáže to právě screening zaměřený na muže od 65 do 67 let, kteří patří mezi nejohroženější,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Lékař: Pošlu je na ultrazvuk

Ve své ordinaci má Šonka stovky mužů, kteří budou mít nárok na vyšetření. „Jakmile ke mně začnou po Novém roce chodit na preventivní prohlídky, určitě doporučím a pošlu je na bezplatné vyšetření břišní aorty ultrazvukem,“ dodává lékař.