VIDEO: Sebevražda? Exšéf mordparty Mareš objasňuje fakta o Anetě Rodové

„Josef Mareš šéfoval 1. oddělení pražské kriminálky a před soud dostal desítky vrahů. Nebývá zvykem, aby se veřejně vyjadřoval ke spekulacím. Případ Anety Rodové se díky novému filmovému zpracování dostal opět do povědomí veřejnosti a ačkoliv je více než zřejmé, že se jedná o filmovou adaptaci a nikoliv popis reality, tak ale chceme divákům nabídnout i pohled očima vyšetřovatelů, patologů a soudců,“ napsala policie k videu.

Mareš vzpomíná na to, kdy pražští kriminalisté případ převzali. „V médiích se objevují zprávy nebo se psalo o tom, že policie to hned zpočátku vyšetřovala jako sebevraždu s tím, že se to převzala na službu kriminální policie a vyšetřování, Římská Praha 3, na kriminálku. Tak už to je důkaz toho, že se to prověřovalo jako podezřelé úmrtí nebo teoreticky i účast na sebevraždě,“ říká.

Popisuje také informace a důkazy, se kterými policisté během vyšetřování pracovali. I přestože policistům se podařilo najít řadu důležitých lidí, se kterými Aneta před svou smrtí přišla do kontaktu, včetně například taxikáře, který ji a její přátele vezl z baru domu, policie případ nakonec odložila.

„Nezjistili nic, co by nasvědčovalo tomu, že se stal trestný čin a že by se tohoto trestného činu dopustila nějaká konkrétní osoba, tak nám nic nezbývalo, než znovu ten případ odložit,“ říká.

Na to reagovala Anetina matka tím, že podala odvolání k soudu. Ten se ale přiklonil na stranu policie. „Orgány činné v trestním řízení nezjistily žádné indicie, které by podezření z účasti jiné osoby na poranění smrti poškozené podporovaly, naopak bylo prokázáno, že si smrtelná zranění způsobila sama poškozená, což vedle výpovědi osob přítomných v bytě podporovaly závěry znaleckých posudků,“ říká Mareš.

Kam zmizelo srdce?

Trestní oznámení Rodová podala také na lékaře. Podle Mareše ale lékaři pro záchranu Anety udělali maximum. Případ budí pochybnosti i kvůli tomu, že se po pitvě ztratilo Anetino srdce.

Proč případ budil pochybnosti? Podle matky se řada věcí dostala do spisu zpětně a byla antedatována.

Cestou k Ahmadovi telefonovala Aneta známému, který měl vypnutý telefon, pak volala na policii, ale hovor vzápětí spadl do hlasové schránky, mohla mít z něčeho strach.

Na místě činu se našlo jen malé množství krve, ale to, jak měla dívka zakrvácené vlasy a blůzu, by odpovídalo spíše krvavé louži.

Po pitvě se ztratilo Anetino srdce.

Kateřina původně vypověděla, že byla v bytě ještě čtvrtá osoba, pak to popřela.

Podle některých médií byl Ahmad policejním informátorem napojeným na podsvětí a úřady ho chránily.

„Myslím si, že když někdo četl spis a měl ho k dispozici, tak tam je zcela jasně dané, že by to neměla vysvětlovat policie, měl by to vysvětlovat soudní lékař,“ říká Mareš

Soudní lékař byl podle něj tehdy vyslechnut jako svědek. Srdce odebral během pitvy za účelem dalšího zkoumání. „Vzhledem k možnosti, že by bylo nutné rozšířit počet vzorků i ze srdce a vzhledem k tomu, že jsme chtěli vyšetřit i převodní systém srdce, jsme orgán odebrali celý. Následně po ukončení zkoumání byl tento potenciálně infekční biologický materiál standardní cestou legálně zlikvidován. Tohle je, dá se říct, běžná praxe,“ dodal s tím, že právě srdce zasáhly dvě bodné rány.

Mareš také přečetl závěry policejního vyšetřování. Upozornil na skutečnost, že Aneta neměla žádná obranná zranění a nic nenasvědčovalo tomu, že by se bodání bránila.

„Žádná taková takzvaná obranná poranění na těle Anety Rodové nebyla zjištěna, navíc málo závažná poranění – myšleno některé nehluboké bodné rány a mělké řezné rány na levém předloktí – svědčí právě pro sebevraždu. Není neobvyklé, že u sebevraždy bodnořezným nástrojem se nalezne více bodných ran v jednom místě, zvláště pak v oblasti, kde se nacházejí životně důležité orgány, plíce a srdce pitvou, nebylo zjištěno nic, co by svědčilo proti sebevraždě,“ uvedl.