Marešova tvrzení jsou manipulativní, reaguje na policii režisér Anety

Proč případ budil pochybnosti? Podle matky se řada věcí dostala do spisu zpětně a byla antedatována.

Cestou k Ahmadovi telefonovala Aneta známému, který měl vypnutý telefon, pak volala na policii, ale hovor vzápětí spadl do hlasové schránky, mohla mít z něčeho strach.

Na místě činu se našlo jen malé množství krve, ale to, jak měla dívka zakrvácené vlasy a blůzu, by odpovídalo spíše krvavé louži.

Po pitvě se ztratilo Anetino srdce.

Kateřina původně vypověděla, že byla v bytě ještě čtvrtá osoba, pak to popřela.

Podle některých médií byl Ahmad policejním informátorem napojeným na podsvětí a úřady ho chránily.