Svět by byl lepší bez žen, hlásá influencer. Ikonou je i českým chlapcům

Za Tateovy misogynní názory už mu zablokoval účet YouTube, Instagram, Facebook i Twitter. Videa, ve kterých kontroverzní Američan mluví o penězích, mužství, úspěchu a ženách, se však šíří internetem volně dál. A mají miliardy zhlédnutí.

Podle některých českých učitelů si Tatea berou za vzor už i čeští dospívající chlapci.

„V sedmé třídě, kde asistuji, měly děti graficky vizualizovat světový problém, který je trápí. Jeden ze žáků jen napsal citát ‚World would be better without women (Svět by byl lepší bez žen, pozn. red.) - Andrew Tate‘“, popisuje učitelka Andrea, která pracuje na jedné z pražských základních škol.

„Ptala jsem se ho, jestli by byl šťastný bez své mamky. Odpověděl, že ‚zatím není možné, aby se děti rodily bez žen, ale možná někdy,“ dodala.

Když porovnáte ženy a muže, vezmete si, kolik ženy vydělávají, jejich mentalitu, motivaci, 99 procent z nich jsou loserky... Nemají peníze, jsou emočně zranitelné, jediné, na čem jim záleží, je pozornost na Instagramu. Andrew Tate

„Zbožňují jeho názory a pohled na svět,“ odpověděla učitelka pražského gymnázia Lenka Nováková na otázku, jaký vztah mají její žáci k Tateovi. Skupina kluků z kvarty (9. ročníku) začala jeho jméno zmiňovat v hodinách, píší o něm do slohů, influencer pro se stal zkrátka každodenním tématem.

Učitelé se shodují, že si zájmu o Tatea všímají u chlapců mezi 12 a 15 lety. „Osmáci ho neustále dávají do obrázků u prezentací. Hrají si na ‚alfasamce‘, chovají se k sobě dost krutě, nadávají si, když se někomu něco nedaří,“ poznamenává Andrea.

Její žáci také začali hrát šachy, což influencer ve videích doporučuje. Když ve třídě zrovna není pedagog, dělají „UFC“ ring, stejně jako on chtějí bugatti.

Andrew Tate (36) bývalý kickboxer s americkým a britským občanstvím

s americkým a britským občanstvím na internetu sdílel misogynními výroky a kontroverzní obsah , většina sociálních sítí mu po čase zablokovala účty

, většina sociálních sítí mu po čase zablokovala účty založil online projekt Hustlers University , ve kterém muže učí, jak na úspěch, bohatství a ženy

, ve kterém muže učí, jak na úspěch, bohatství a ženy v roce 2016 byl vyloučen z britské reality show Big Brother kvůli videu, na němž napadl ženu

před pěti lety se přistěhoval do Rumunska, v prosinci 2022 ho zatkla tamní policie , je obviněný z obchodu z lidmi, znásilnění a podílení se na organizovaném zločinu

, je obviněný z obchodu z lidmi, znásilnění a podílení se na organizovaném zločinu Tate měl mimo jiné nutit dívky k natáčení pornoobsahu

Infarkt? Dej si drink a seber se

Zájmu dětí o Tatea si všímá i Jiřina Juřičková, školní psycholožka ze základní školy v Brně.

Podle ní děti na Tateovi oceňují, že je úspěšný, bohatý, fyzicky zdatný, obklopený auty, nemovitostmi a dívkami.

„Myslím, že přístup k životu ‚snaž se být lepší, makej, můžeš být úspěšný, bohatý, je pro chlapce motivační,‘“ míní.

Tate sice své fanoušky nabádá k pracovitosti a cílevědomosti, avšak poměrně specifickým způsobem.

„Jestli máš infarkt, tak se k*urva seber. Co s tebou sakra je. Do nemocnice jeď později. Dej si drink, cigaretu, kafe, a zpět do hry,“ radí například svým příznivcům.

Inklinace dospívajících chlapců k lidem tohoto typu podle Juřičkové souvisí s jejich nenaplněnými potřebami, s kolísavým sebevědomím, potřebou vzorů či neukotveností hodnot.

„Možná to je i potřebou identifikovat se s nějakým revoltujícím hrdinou, s vlastním hledáním sebe a vymezováním se, které patří k věku,“ poznamenala.

Tatea řešil ve svých hodinách i učitel základní školy Michal Hejsek. Žačky sedmé třídy si za ním přišly stěžovat, že kluci olepili fotkami „krále toxické maskulinity“ celou třídu.

„Andrew Tate, to je frajer,“ prohlašovali, když se jich ptal, proč fotky vylepili. Když učitel chlapce podnítil k hlubší diskuzi o ideologii, kterou influencer hlásá, moc toho nevěděli. Sebral proto některé z jeho výroků, třídu rozdělil do smíšených dvojic a nechal je diskutovat, zda se na pravdivosti vět typu „Žena nemůže sama cestovat“, shodnou.

itsandrewtateee If I can make more money inside jail.

You can make more money outside of jail.

Make a plan.



Execute. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Kromě jedné dívky nikdo ze třídy nepoznal, o čí názory jde, drtivá většina dvojic s nimi nesouhlasila. „Když jsem jim potom sdělil, co to bylo za výroky, a proč jsem jim tuto úlohu zadal, někteří kluci se zvedli a fotky šli trhat a házet do koše,“ popisuje Hejsek konec aktivity.

S dětmi o tématu promlouvala i Lenka Nováková, otevřít chlapcům oči se jí však nepodařilo. „Jakékoli články či informace, které poukazovaly na to, o jak toxického člověka jde, kluci hned vyvraceli. Tvrdili, že to je určitě manipulace, že nic takového nikdy neřekl,“ uvedla. Z úst některých zaznělo i obvinění, že jim učitelka nutí svou propagandu.

Školní psycholožka míní, že vliv podobných postav může být škodlivý v případech, kdy není nijak reflektovaný a děti nejsou vedeny k citlivosti a kritickému myšlení.

Pokud se však s dětmi podaří začít o tématu mluvit, diskuze může paradoxně otevřít hlubší témata, jako jsou respekt ke druhému, fyzické a psychické násilí, vztah mezi muži a ženami nebo vliv sociálních médií.

Andrew Tate nyní nový toxický obsah nevytváří, protože je zavřený v rumunském vězení. Do Rumunska se odstěhoval před pěti lety, to také proto, že tam je údajně méně pravděpodobné být obviněn ze sexuálního násilí. Plán mu však nevyšel.

Na konci prosince Tatea s bratrem v Rumunsku zatkli a obvinili ho ze znásilnění, obchodu s lidmi a posílení se na organizovaném zločinu. Společně měli nutit ženy vytvářet pornografický obsah.

BNO News @BNONews BREAKING: Andrew Tate and brother Tristan arrested in Romania in human trafficking probe https://t.co/b5eaZrErAb oblíbit odpovědět

On sám v jednom z rozhovorů přiznal, že pro něj pracovalo 75 žen na čtyřech místech a jen z webkamerových videí vydělal přes 13 milionů korun. „Víc než padesát procent mých zaměstnankyň byly v té době moje přítelkyně a ze všech mých přítelkyň ani jedna nepracovala v zábavním průmyslu pro dospělé, než mě potkala,“ chlubil se v jednom z mnoha svých videí.

Podle některých médií pomohl policii ke svému dopadení Tate sám. Den poté, co se vysmíval klimatické aktivistce Gretě Thunbergové, zveřejnil snímek, kde pózoval s rumunskou krabicí od pizzy. Tím prý úřadům potvrdil svou aktuální polohu.