Za pět let chci znovu na Měsíc, řekl Feustel, který vzal Krtka do vesmíru

Na konferenci Feustela nejdříve přivítal americký velvyslanec Stephen B. King. „Doufám, že tato série přednášek bude inspirovat mladé Čechy a Češky, že budou studovat vědu, technologie, matematiku nebo inženýrství,“ řekl.

„Měli bychom usilovat o to, abychom nalezli další domov. Všechno co děláme mimo Zemi, děláme pro Zemi. Věda kterou děláme není jen pro astronauty, ale pro všechny,“ sdělil Feustel ve své úvodní řeči.

„Krtek s námi letěl na palubě rakety Sojuz. Byl talismanem. Přistál se Sojuzem, což není žádná brnkačka nebo příjemná záležitost. Snad se dozvíte zajímavé věci,“ dodal.

Na otázku, zda má Feustal představu, co by ještě rád ve vesmíru nebo v životě chtěl dokázat odpověděl: „Nevím co dalšího bych mohl udělat. Pro mne to byla příležitost, byla to povinnost, nemohl jsem si vybrat nic jiného. Já chci pokračovat v tomto programu, chci dále propagovat lety do vesmíru a naši práci. Máme nový cíl dostat se na Měsíc v následujících pěti letech. Chtěl bych se tohoto programu zúčastnit a opět vidět člověka na Měsíci. Vidět naši planetu z vesmíru je jako dívat se do otevřeného ohně, nikdy se to neomrzí.“

Feustel si myslí, že nejdůležitější cíl NASA je nadále posouvat hranice při poznání vesmíru. „Myslím, že nejde jen o jednotlivé výzkumné poznatky, ale o posouvání hranice poznání lidstva. Dobývání kosmu je v plenkách. Je pro nás přirozené, abychom používali výzkumné výsledky dalších organizací,“ řekl.

Lety do vesmíru Feustela nestresují. To, že je uzavřený v malém prostoru pro něj není důležité. „Co se týče psychologického stresu, NASA funguje výborně. Máme vše co potřebujeme, můžeme svým partnerům ve vesmíru posílat balíčky. Prošli jsme již třemi starty a přistáními, zatím to zvládáme, ač jsme třeba trochu šedivější, ale stojí to za to,“ vyjádřila se Feustelova manželka Indira.

„Vesmírná stanice by měla být vzorovým příkladem pro spoustu politiků dole na Zemi. Je tu mnoho národnostní, dobře spolupracujeme. Může fungovat jako dobrý příklad do další lidské činnosti, jak dosáhnout úžasných výsledků,“ řekl Feustel.

„Nebral jsem léky. Několik hodin po návratu z vesmírné stanice jsem nedokázal chodit. Jestli jste sledovali sociální média, tak jste mě mohli vidět, jak jsem se pokoušel chodit se zavřenýma očima. Neměl jsem koordinaci. Za čtyři týdny jsem už byl zcela v pořádku a řídil jsem závodní auto,“ přiblížil Feustel zkušenosti s návratem z dlouhodobého pobytu ve vesmíru.



Půl roku ve vesmíru

Feustel má za sebou tři vesmírné mise. Na té poslední strávil přes půl roku. Na cesty do vesmíru si s sebou bral díky své manželce, která pochází ze Znojemska, předměty, které odkazují na Česko.

Ve vesmíru se tak vznášel plyšový Krtek, sbírka básní Písně kosmické od Jana Nerudy, česká vlajka i obrázek, který nakreslili chlapci v terezínském ghettu.

Mimo přednášek ve velkých městech na něj čeká ocenění od Univerzity Palackého v Olomouci.

„Rozhodli jsme se ocenit Andrewa Feustela medailí za přínos k popularizaci vědy a za propagaci České republiky v zahraničí,“ řekl rektor univerzity Jaroslav Miller.

Na návštěvě Česka se Feustel s jeho ženou zdrží do 15. dubna.

V roce 2011 Andrew Feustel navštívil redakci iDNES.cz:

VIDEO: Astronaut Feustel s rodinou v roce 2011 dorazil na návštěvu do iDNES.cz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Andrew Feustel se narodil 25. srpna 1965 v Lancasteru a americké Pensylvánii. V roce 1989 obdržel bakalářský titul a v roce 1991 doktorát věd z geofyziky. V roce 1995 získal na Queens University v kanadském Ontariu titul Ph.D.



Pracoval jako geofyzik. V roce 2000 byl vybrán jako kandidát do výcviku ke kosmickým letům NASA a po dvouletém programu obdržel kvalifikaci letového specialisty pro lety v raketoplánech. V květnu 2009 se zúčastnil mise raketoplánu Atlantis STS-125 a podílel se na důležité opravě Hubbleova astronomického teleskopu, kdy uskutečnil tři pracovní výstupy do volného kosmu.

V dubnu 2011 se vydal ke svému druhému kosmickému letu v raketoplánu Endeavour při misi STS-134 na Mezinárodní kosmickou stanici. Během výstupu do volného kosmu se podílel na důležité opravářské činnosti.

V roce 2018 strávil Feustel více půl roku na Mezinárodní kosmické stanici v rámci misí Expedice 55 a Expedice 56. Více o misích čtěte zde: K Zemi se vrátila posádka s „českým“ astronautem Feustelem.