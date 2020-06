Česko je země s velkým srdcem. Údajný ricinový agent se rozloučil s Prahou

Chtěl bych upřímně poděkovat všem, s kým jsem měl tu čest seznámit se a pracovat během své služební cesty do České republiky. Za sedm let plodné práce se mně a mým kolegům v Ruském středisku vědy a kultury v Praze podařilo udělat mnohé pro upevňování rusko-českých kulturních styků. Dnes ani nemohu uvést přesný počet akcí a setkání, jež se konaly jak v samotném RSVK, tak i mimo něho. S určitostí mohu říci jedno: Česko je země s velkým srdcem, žijí zde vynikající lidé, kteří milují svoji zemi, váží si její historie a dělají mnohé pro to, aby vzkvétala. Národy našich zemí mají mnoho společného - v prvé řadě je to oboustranný zájem a úcta jeden k druhému. Děkuji všem, kdo mě podporovali v těchto nelehkých dnech.