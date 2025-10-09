Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hovořili spolu o aktuální situaci. Prezidentovi napadené Ukrajiny, která se plnohodnotné ruské agresi brání už více než tři roky, vyjádřil podporu. Naznačil také budoucí návštěvu Ukrajiny.
„V minulosti jsme se setkali už třikrát, naposledy v listopadu 2019 v Kyjevě. Jsem rád, že mě kontaktoval a popsal mi aktuální situaci,“ napsal předseda hnutí ANO na síti X. Ukrajinskému prezidentovi vyjádřil podporu a přání, aby válka co nejdříve skončila.

„Také jsme se domluvili, že pokud všechno vyjde, příští rok Ukrajinu navštívím a vše probereme i osobně,“ dodal Babiš.

Na zmíněné návštěvě Ukrajiny v roce 2019 Babiše doprovázel tehdejší vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a početná podnikatelská delegace. Kromě Zelenského tehdy potkal předseda hnutí ANO také tehdejšího ukrajinského premiéra Oleksije Hončaruka.

Zelenskyj mi nevolal, řešil drony, řekl Babiš. Ukrajina byla po velkém útoku

Ve středu Babiš na tiskové konferenci prohlásil, že pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude Ukrajině dávat peníze na zbraně. O koalici vyjednává s SPD a Motoristy. Česko podle Babiše pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou na Ukrajinu bez problémů vyvážet.

Otázkou je, co v případě účasti hnutí ANO ve vládě bude s českou muniční iniciativou na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině. Dříve Babiš hovořil o jejím zrušení či o tom, že by ji na starosti měla mít Severoatlantická aliance (NATO).

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.

