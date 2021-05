Babiš ohlásil registrace pro 45leté, odborníci mu vyčítají změnu v očkování

Předseda vlády natočil video v O2 Universu, které označil za nejlepší očkovací centrum v České republice. „Vše funguje skvěle, turboočkování, technologie 21. století,“ prohlásil Babiš o velkokapacitním centrum, které v současné době zvládá podávat vakcínu 3 a půl tisícům lidí denně.



Od pondělí 10. května od půlnoci chce spustit registraci pro lidi starší 45 let. „Zítra (v pondělí, pozn. red.) na Radě pro zdravotní rizika, jsem přesvědčen, že rozhodneme o otevření nové věkové kategorie 45 plus,“ řekl předseda vlády a vyzval všechny občany z této věkové skupiny, aby si rezervovali svůj termín. Očkování je podle něj důležitou cestou k normálnímu životu.



Premiér se netají tím, že podporuje očkování ve velkých centrech. Obdobně to vidí také ministr zdravotnictví Petr Arenberger, který v souvislosti s přístupem Babiše doporučil starším pacientům, aby nečekali na dávku u svých praktických lékařů.

Česká republika bude v rámci nové očkovací strategie postupně snižovat počet očkovacích center, zájemce o vakcinaci bude přesouvat do těch velkokapacitních. „Naše strategie je spíše zmenšovat počet očkovacích míst. Bylo jich 240 a teď už jich je pod 200. A spíš navyšovat kapacity velkých center,“ potvrdil směřování Babiš.

Podle prvotních strategií, které na začátku očkování zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, bylo cílem úřadů použít pro očkování ordinace praktických lékařů.

Ti současný postup státu kritizují, v jejich čele pak místopředseda spolku Mladí praktici Vojtěch Mucha. Praktičtí lékaři podle něj dělají všechno pro to, aby očkovat mohli, ale stát jim není schopen zajistit dost vakcín a preferuje očkovací centra.

Praktici na vedlejší koleji

„Stát stále dává najevo, že očkování praktickými lékaři je na vedlejší koleji, a my pak v očích pacientů vypadáme, že očkování nedokážeme zajistit,“ řekl. V minulém týdnu podle něj 500 k očkování přihlášených praktiků nedostalo vůbec žádnou vakcínu a někteří s očkováním z frustrace úplně končí.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka v neděli v Otázkách Václava Moravce na České televizi uvedl, že tyto nové informace sleduje se znepokojením.

„Ve středu jsme se dohodli na tom, že dostaneme Modernu, že praktici konečně rozjedou s očkováním. Další den slyšíme pana ministra, který říká, že se mají senioři přihlásit do očkovacích center, aby nečekali u praktiků. A včera jsme slyšeli neověřenou informaci o tom, že pan premiér mění strategii očkování a zaměřuje ji na očkovací centra. To, si myslím, vnáší poměrně velký zmatek do řad praktických lékařů. Ani já, který jsem s ministerstvem v podstatě v kontaktu dennodenně, už ani nevím, co bude,“ uvedl. Dodal, že tento týden byla zrušena schůzka rady pro očkování a nyní neví, kdy by se měla sejít znovu.

„Říkám, už je pět minut po dvanácté, to počáteční nadšení lékařů k očkování se postupně ztrácí. Tím, jak bylo složité se k vakcíně dostat, lékaři nebyli schopni ani informovat a komunikovat se svým pacienty, kdy vakcíny budou. Pořád tady máme ještě několik set ordinací praktických lékařů, kteří nedostali ani jednu vakcínu,“ řekl s tím, že spíše očekával debatu nad tím, jak bude očkování vypadat do budoucna.

„Nedává mi to smysl“

Ani předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek nevyjádřil nadšení k novému postupu premiéra. „Ten smysl mi to nedává. Je to strategie, která by byla skvělá hned v počátcích, kdy je potřeba v krátkém čase očkovat velké množství lidí. Ale myslím si, že teď už je očkování rozjeté,“ uvedl pro Českou televizi. I on uvedl, že podle něj by bylo lepší řešit spíše budoucnost očkování.



„Jestliže se obnovuje normální život, tak tělocvičny, kulturní stánky a podobně mají sloužit kultuře a sportovcům. Není možné je donekonečna blokovat očkováním. Takže v tuto chvíli si myslím, že udržitelná strategie je zaměřit se na zdravotnická zařízení, ať už to jsou nemocnice, polikliniky, ambulantní specialisté, ale rozhodně i praktičtí lékaři. Musíme lidem zpřístupnit očkování. A to neznamená, že za ním očkování budou jezdit desítky kilometrů,“ doplnil.

Ministr Arenberger k tomu řekl, že stát s praktiky počítá. Připustil, že očkují méně, než byl původní plán, což podle něj bylo způsobeno zejména potížemi s distribucí vakcíny na úrovni krajů. Do ordinací podle něj bylo zatím dodáno 540 000 dávek a 435 000 bylo vyočkováno. Praktičtí lékaři podle něj budou hrát zásadní roli v budoucnu.

„Určitě budeme výhledově přecházet na standardní očkovací systémy, to znamená praktičtí lékaři nebo nemocnice,“ řekl. Dodal, že v následujícím půlroce se stát nicméně neobejde bez velkých očkovacích center.

VIDEO: Premiér Andrej Babiš oznámil plán otevřít registraci k očkování pro starší 45 let.