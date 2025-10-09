Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

„Bylo avizováno, že tak bude učiněno v horizontu dní. Dnes o tom bylo rozhodnuto, proto byla žádost podána,“ řekla iDNES.cz mluvčí soudu Eliášová.
Babiš opětovně získal ve volbách do Poslanecké sněmovny mandát, a tím i imunitu. Dolní komora ho už třikrát ke stíhání vydala.
Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá.
Předseda SPD Tomio Okamura avizoval, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o podobě budoucí vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně by strany měly většinu 108 hlasů.