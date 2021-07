Olympionici budou v Tokiu sami. Vrcholní politici je nepřiletí podpořit

Přední čeští politici letos nepoletí podpořit český olympijský tým do Tokia. Cestu v plánu nemá ani premiér Andrej Babiš, ani hlava státu Miloš Zeman. Svůj smysl to má, do Tokia totiž nesmějí žádní fanoušci ze zahraničí. Japonsko nyní navíc zvažuje prodloužení koronavirových opatření.