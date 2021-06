Je to obrovská tragédie, řekl Babiš. Místa zasažená tornádem chce navštívit

„Je to obrovská tragédie. Mě kontaktoval pan hejtman, chtěl jsem se vrátit, ale nebylo to možné. Pilot řekl, že není možné, abychom letěli domů. Mluvil jsem s generálem Rybou a generálem Opatou a dalšíma. Snažil jsem se to nějak organizovat, na místě byla paní Schillerová,“ uvedl premiér v pátek nad ránem po jednání Evropské rady.

Premiér Andrej Babiš již dříve na Twitteru uvedl, že se nemůže kvůli počasí vrátit z Bruselu do ČR. O pomoc postiženým oblastem požádal vicepremiérku Alenu Schillerovou.

Andrej Babiš @AndrejBabis Bohužel se kvůli počasí nemůžu vrátit do České republiky. Mluvil jsem s generálem Opatou a generálem Rybou a požádal vicepremiérku @alenaschillerov, aby byla k dispozici hejtmanovi @JanGrolich pro okamžitou pomoc vlády postiženým občanům a jejich rodinám. oblíbit odpovědět

„Bohužel to vypadá, že zemřeli nějací lidé, neví se přesný počet. Já se pravděpodobně vydám do Brna a budu to chtít navštívit, být na místě a zjistit, jaká je potřeba ze strany vlády,“ dodal. Kvůli dřívějšímu odletu tak vynechá páteční program Eurosummitu.

Uvedl, že je v kontaktu se všemi ministry, který se problém týká.

„Pan Hamáček mě kontaktoval, řešíme to. Pokud by bylo potřeba nějaké zasedání vlády kvůli uvolnění prostředků, tak není problém to udělat. Předpokládám, že odletím okolo dvanácté hodiny. Musím se spojit s hejtmanem,“ dodal. Uvedl, že přírodní katastrofy v České republice byly, zmínil povodně. „Naši zasahují,“ uvedl. „Uvidíme jaké jsou ty škody celkově. Materiální škody jsou velké.“

Jihomoravský kraj, především Břeclavsko s Hodonínskem ve čtvrtek zasáhly velmi silné bouře s kroupami, které poničily domy, auta i zeleň. Objevil se vzdušný vír, zřejmě šlo o tornádo. Záchranáři evidují stovky zraněných. Některé obce zůstaly odříznuté a evakuují lidi z poničených domů. Jihomoravský hejtman Jan Grolich svolal krizový štáb.



Nejvíce postiženými obcemi jsou Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. V Moravské Nové Vsi zničila bouře podle starosty Marka Košuta snad stovkám domů. V místě jsou převrácená auta. Polovina obce Hrušky je podle místostarosty Marka Babisze prakticky srovnaná se zemí.

V Lužicích podle místostarosty Jakuba Buchty je zasažená asi třetina obce a je nutná evakuace části lidí do sokolovny. Mikulčice podle starostky Marty Otáhalové vypadají jako po válce. V Mikulčicích bouřka převrátila autobus, podle dostupných informací jsou čtyři zranění. Hejtman Grolich uvedl, že byl v v Moravské Nové Vsi, do Mikulčic se ani nedostal.



Záchranáři řeší nehody, lidi zavalené v domech nebo pod spadenými stromy. V terénu je podle mluvčí jihomoravských záchranářů Hedviky Kropáčkové desítek posádek, pomáhají ale i záchranáři ze Zlínského, Olomouckého, Pardubického kraje i Vysočiny a také záchranáři ze Slovenska a Rakouska.



Všechny jednotky integrovaného záchranného systému včetně záchranných útvarů a USAR týmů, které vyhledávají lidi pod sutinami, se přesunují podle ministra vnitra Jana Hamáčka na Hodonínsko.