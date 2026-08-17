„Zajdeme zase do kina? Napište mi, jaký je váš oblíbený film, a dejte mi follow,“ píše Babiš na Instagramu. Deset výherců plánuje oznámit za týden.
Příspěvek předseda vlády zveřejnil v pondělí okolo sedmé hodiny večer a za hodinu se pod ním objevilo přes 800 komentářů.
Ne všichni se v nich však svěřují se svým oblíbeným snímkem. „Miliardář, co řve v lese a za miliardy si koupí popcorn a pozve 10 (!!!) lidí do kina,“ vytýká premiérovi nápad jedna z diskutujících žen. „Začněte něco dělat, tyhle hovadiny ničemu nepomůžou,“ vzkazuje další a jiní dodávají, že jim stačí cirkus, který způsobuje v politice.
„Kmotr Andrej Babiš. Když Vám dám folllow, půjdete se mnou konečně do televizní debaty?“ zareagoval na sociální síti předseda ODS Martin Kupka.
Naopak stoupenci premiéra jsou nadšení, s Babišem by rádi zašli na Odysseu, Spidermana a mezi zmiňovanými filmy je také legendární Kmotr. „S Vámi, pane Babiši, jdu do kina klidně i jen na popcorn,“ dodává jeden z komentujících.