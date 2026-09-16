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Babiš na Hrad? Tři pětiny Čechů nevěří, že by vyhrál. U voličů ANO je to vyrovnané

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  8:40
Premiér Andrej Babiš. (6. září 2026)

Premiér Andrej Babiš. (6. září 2026) | foto: CNN Prima News

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Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá podle tří pětin Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch, téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Mezi voliči ANO je víra v jeho zvolení těsná. 40 procent si myslí, že by vyhrál, 39 % je přesvědčeno, že prohraje. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Median. Prezidentské volby se uskuteční počátkem roku 2028.

Babiš, který v minulé prezidentské volbě v roce 2023 ve druhém kole prohrál s Petrem Pavlem, začátkem letošního července vyloučil, že by příště proti Pavlovi kandidoval. Kandidaturu na prezidenta zatím nikdo neoznámil. Pavel zatím pouze opakovaně naznačil, že opětovnou kandidaturu zvažuje. Definitivně se chce rozhodnout příští rok.

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Veřejnost je v otázce očekávané Babišovy kandidatury rozdělená, 49 procent lidí ji považuje za pravděpodobnou, 45 procent za nepravděpodobnou.

Voliči ANO si přejí stranického kandidáta

Podle průzkumu STEM/MARK, jehož výsledky ve středu zveřejnil server Seznam Zprávy, si 84 procent voličů hnutí ANO přeje stranického prezidentského kandidáta. Jasným favoritem je pro ně Babiš. Volilo by ho 83 procent dotázaných voličů ANO, píše server. Další místa obsadili ministři průmyslu a financí Karel Havlíček a Alena Schillerová. Čtvrtou a pátou příčku obsadili bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus.

Zatímco voliči napříč politickým spektrem by podle Medianu Babišovi příliš šancí na zvolení nedávali, voliči ANO vidí situaci jinak. Pokud by kandidoval, 60 procent veřejnosti se domnívá, že by volbu nevyhrál, zatímco jeho vítězství očekává 24 procent. Tento názor převažuje napříč politickým spektrem, výjimkou jsou však voliči ANO, mezi nimiž jsou názory prakticky vyrovnané. Čtyřicet procent očekává Babišovo vítězství a 39 procent jeho porážku.

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Většina společnosti, 70 procent, očekává, že Babiš zůstane u moci minimálně do sněmovních voleb v roce 2029, uvedl Median.

Pavel vykonává pětiletý mandát od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou. Průzkum Median se uskutečnil prostřednictvím online dotazování na začátku září a zúčastnilo se ho tisíc respondentů.

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