Vojenské zpravodajství (VZ) ve středu důrazně odmítlo tvrzení, že by sledovalo politiky či politické názory občanů. Nepřímo tak reagovalo na výroky Andreje Babiše, které pronesl před týdnem na mítincích v Ústeckém kraji. „Vojenská rozvědka nás špicluje,“ tvrdil šéf ANO o tajné službě, která podléhá ministryni obrany Janě Černochové z ODS.
Předseda ANO Andrej Babiš a ministryně obrany Jana Černochová při jednání...

Předseda ANO Andrej Babiš a ministryně obrany Jana Černochová při jednání Sněmovny (’14. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a Andrej Babiš (ANO) na schůzi...
Karel Řehka (9. dubna 2025)
Okresní soud v Chomutově projednával případ devíti zastupitelů města...
Ministryně obrany Jana Černochová věnovala bývalému premiérovi Andreji Babišovi...
„Zásadně odmítáme, že by Vojenské zpravodajství v souvislosti s volbami sledovalo či shromažďovalo informace o konkrétních politicích, politických názorech občanů České republiky nebo že by VZ dostalo takové zadání,“ uvedla armádní rozvědka na síti X.

Toto obvinění na svého hlavního volebního soupeře, koalici SPOLU, vytáhl minulou středu Andrej Babiš na setkáních s občany v Ústeckém kraji. Tajná vojenská rozvědka podléhá ministryni obrany Janě Černochové. Ta v říjnových volbách kandiduje jako jednička SPOLU v Praze.

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

Babiš si na špiclování opozice vojenskou rozvědkou stěžoval mezi svými příznivci v Budyni nad Ohří i v Roudnici nad Labem. „My máme informace zkrátka, že nás špiclují. Napsali jsme paní Černochové dopis, ale má ještě dovolenou. My to tak nenecháme. Počkáme si na odpověď a potom uvidíme a budeme samozřejmě reagovat dál, protože to není normální,“ řekl.

Armáda nevede žádné složky na strany ani lidi, odmítl Řehka tvrzení poslance ANO

Podobná obvinění se v minulosti objevila už několikrát. Před třemi týdny upozornily Seznam Zprávy, že poslanec Pavel Růžička z ANO překroutil úryvky interního dokumentu armádního Velitelství kybernetických sil k projektům a cvičením armády v rámci připravovaných parlamentních voleb.

Růžička tvrdil, že armáda „šmíruje politiky a politické strany“, a že jde o zneužití armádního aparátu. Náčelník generálního štábu Karel Řehka však jeho obvinění důrazně odmítl.

„Chtěl bych kategoricky popřít, že by armáda sledovala opozici, nebo že by sledovala jakýkoli jiný politický subjekt nebo jakékoli jiné občany České republiky. Tohle prostě neprobíhá, nikdy nebylo nic takového nařízeno a nemůže to ani probíhat. Na nikoho nevedeme žádné složky,“ uvedl Řehka.

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

