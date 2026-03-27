„Babišova drahota.“ ODS si dobírá premiéra za vysoké ceny i v jeho pumpě

Fiala na síti X sdílel video, ve kterém růst pohonných hmot satiricky kritizuje. Ve videu se ozývá hlas Andreje Babiše, který prodejce paliv na dálnicích označil za kartel a provozovatele čerpacích stanic vyzval, aby ceny snížili. V závěru videa se objeví nápis „Babišova drahota.“
Kritika růstu cen se objevila i na oficiálním účtu strany ODS na síti X. Ta ve svém příspěvku sdílela plakát s heslem: „Babišova drahota je zpátky! Už je zase hůř.“ Strana zároveň kritizuje vládu za odmítání opozičních návrhů. „Cena pohonných hmot letí raketově vzhůru, Babiš odmítá naše návrhy a za chvíli bude nafta stát jako glóbus Andreje Babiše,“ uvedla strana v příspěvku.
Obdobná kritika vysokých cen paliv totiž zaznívala již dříve z úst Andreje Babiše na adresu tehdejšího kabinetu. Babiš tehdy vládu Petra Fialy kritizoval za nedostatečná opatření proti drahým pohonným hmotám i energiím.
|
Poslanec Libor Hoppe (ODS) pak na síti X vyjádřil mínění, že pokud bude konflikt na Blízkém východě pokračovat, situace se může dokonce zhoršit. „Proto od začátku války vyzýváme vládu, aby provedla potřebné kroky. Jedním z nich je odpuštění spotřební daně na následující 3-4 měsíce, nebo dokud neskončí probíhající konflikt,“ napsal.
Opoziční politici také kritizují, že čerpací stanice Pumpa v Průhonicích, která je ve vlastnictví jedné z Babišových firem a na kterou ve svém videu odkazoval i Fiala, prodává pohonné hmoty dráž než konkurence v okolí.
Babiš zkritizoval vysoké marže v pořadu Nový den na stanici CNN Prima NEWS. „To, co předvádí čerpačky, je nehorázné. Půjdu za paní ministryní financí Schillerovou, aby se marže skutečně kontrolovaly. Je nepřijatelné, aby šlo o marže 10 korun,“ řekl. V reakci na situaci zároveň v pátek premiér oznámil záměr zavést kontrolu marží a ceny pohonných hmot zastropovat. Vláda by se tím měla zabývat v pondělí.