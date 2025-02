Co dál čekat od dvojice Babiš a Orbán? Změnili se a triumfují, říká politolog

Ve svém sobotním projevu v Madridu Babiš Orbána zmínil několikrát. Označil ho mimo jiné za spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa v Evropě.

„S Komisí se Trump bavit nebude, za Evropskou unii by měli jednat premiéři Itálie a Maďarska Giorgia Meloniová a Viktor Orbán,“ řekl Babiš tentokrát v Poslanecké sněmovně. Dlouholetý maďarský premiér na oplátku několikrát ocenil Babišův rázný pohled na Green Deal.

I v minulosti se Babiš o Orbánovi vyjadřoval převážně pozitivně. „Bojoval proti komunistům, je to hrdina, maďarský Václav Havel,“ provolával český politik ve svém videu na sociálních sítích v létě.

Předseda hnutí ANO k tomu pro iDNES.cz uvedl, že se s Orbánem vzájemně respektují. „On o mně říkal, že jsem byl ekonomicky nejzdatnější premiér během jednání Evropských rad. V rámci V4 jsme měli velkou sílu, takže jsme dokázali vyjednat spoustu věcí,“ sdělil.

Podle politologa Vratislava Havlíka spolupráce Babiše s Orbánem prošla mnoha turbulencemi, než se ustálila do své současné podoby.

„Fico se chová přesně jako Orbán před deseti lety. Doma kritizuje Evropskou unii a v Bruselu si s hlavními představiteli notuje. Jenže v současné Evropě už pro tuto pozici není příliš místa.“ Vratislav Havlík politolog

„Babiš ještě těsně po covidu Orbána příliš nepotřeboval a v Evropě měl sám jednoznačně navrch. Avšak změnila se Evropa, změnil se Babiš a změnil se i Orbán,“ prohlašuje Havlík, jenž se specializuje na prostředí Česka a východní Evropy.

Havlík podotýká, že Babiš se ještě před rokem 2022 nejvíce opíral o vrcholné francouzské politiky v čele s prezidentem Emmanuelem Macronem. Kvůli svým dotačním kauzám ale přízeň těchto západních státníků ztratil.

Bližší kontakt s Orbánem byl už tak podle Havlíka nevyhnutelný, poněvadž i maďarský premiér si v Evropské unii zhoršil pozici za své korupční aféry.

„Rubikon překročili v momentě, kdy Orbán v roce 2022 pozval Babiše do Budapešti na sraz vybraných konzervativců, pravděpodobně tam vznikl i nápad vytvořit novou evropskou frakci – Patrioty pro Evropu,“ popisuje Havlík. Zmíněného setkání v Budapešti se mimo jiné zúčastnil i bývalý český prezident Václav Klaus.

Havlík je toho názoru, že hlavní slovo mají v Patriotech pro Evropu právě Babiš a Orbán. „Celá frakce stojí hlavně na vztahu Babiše a Orbána, oni s tím začali, byl to jejich plán a k tomu si přizvali další podobně smýšlející, jako je Herbert Kickl či Marine Le Penová,“ tvrdí.

Babiš uvádí, že v otázkách zahraniční politiky se s Orbánem shoduje. „Patrioti vznikli na společných prioritách, jako je boj proti nelegální migraci či Green Dealu,“ dodal.

Havlík k tomu podotýká, že Babiš i Orbán jsou momentálně ve velmi výhodné pozici. „Stojí v čele frakce a všichni je musí brát vážně. Dávají tím najevo, že jejich názory nejsou osamocené. Předešlé zábrany mezi Babišem a Orbánem skrze Patrioty padly a oni společně triumfují,“ vysvětluje.

A co Robert Fico? Jeho vládní strana do frakce nepatří a podle Havlíka sám slovenský premiér do partie příliš nezapadá. „Fico se chová přesně jako Orbán před deseti lety. Doma kritizuje Evropskou unii a v Bruselu si s hlavními představiteli notuje. Jenže v současné Evropě už pro tuto pozici není příliš místa,“ konstatuje.

Sny o velkém Uhersku a hnojiva Agrofertu

Maďarský politolog Tamás Nyirkos pro iDNES.cz vysvětluje, že Viktor Orbán vidí v Patriotech pro Evropu příležitost, jak šířit svou ideologii dál do Evropy.

Sám Orbán si to charakterizuje jako systém národní buržoazie, kdy pouze státem hlídaná elita dominuje v ekonomických sektorech. Evropští experti však poukazují na fakt, že Orbán za čtrnáct let vlády do národní buržoazie dosadil pouze věrné velkopodnikatele a Maďarsko výrazně izoloval.

„V Maďarsku je více jak milion lidí, kteří by si přáli zcela seriózně obnovit velké Uhersko před první světovou válkou a udělat tak současné Maďarsko znovu velké. Je to velmi silná voličská základna, o kterou se částečně opírá i Orbán,“ popisuje situaci Nyirkos.

Nezávislý maďarský web Telex Andreje Babiše označuje za spojence Viktora Orbána a tituluje ho i jako významného zahraničního agropodnikatele. Maďarská divize Agrofertu zde vlastní například velkou továrnu na zpracovávání slunečnicových semínek.

Konglomerát v blízké zemi vyrábí také hnojiva, chemické postřiky nebo prodává zemědělské stroje.