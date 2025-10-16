Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

Autor:
  8:36aktualizováno  8:45
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš znovu kritizoval kabinet Petra Fialy kvůli návrhu státního rozpočtu. Ocenil by, kdyby prezident Petra Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala rozpočet na příští rok do Sněmovny. Podle Babiše by bylo chybou odkládat debatu na později, protože nová vláda může vzniknout až v prosinci. Ve videu na sociálních sítích si postěžoval i na „dopravní peklo v Praze“.

„Stále se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny. Bylo by dobré, kdyby nám s tím pomohl pan prezident,“ vyzval Petra Pavla. Ten ve čtvrtek řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Prezident upozornil také na riziko rozpočtového provizoria.

Andrej Babiš (ANO)
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval ho o tom, jak postupují jednání o možné nové vládě ANO s SPD a Motoristy sobě. (9. říjen 2025)
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval ho o tom, jak postupují jednání o možné nové vládě ANO s SPD a Motoristy sobě. (9. říjen 2025)
Andrej Babiš (ANO)
36 fotografií

„Vnímal bych jako solidní, aby o tom rozpočtu, pokud se v něm objeví závažné problémy, a od ekonomů, kterých si vážím, slyším, že to tak je, aby se o tom návrhu jednalo,“ uvedl ve středu prezident na návštěvě v Lounech.

„Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naší vládu. Ta ale pravděpodobně bude až v prosinci. Takže nám vlastně říká, že do března je všechno zastaveno,“ konstatoval lídr ANO. Jeho potencionální vláda tak podle něj nebude moc ihned pokračovat ve výkupu pozemků na pražský okruh a nové dálnice. Zmínil i zdravotnictví.

Zopakoval, že vznikající kabinet by chtěl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem. „Konečně nám to umožněte. Já vím, že se bojíte, že se to rozkryje. Ale i tak se to jednou stane a všichni uvidí, co jste za strašnou partu,“ vzkázal končící vládě.

Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš

Fiala v tom „nevidí smysl“

Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN se k předložení státního rozpočtu nemá. „Nevidíme smysl v tom, ho znovu předkládat,“ řekl ve středu premiér Petr Fiala.

Fialova vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 286 miliard korun tři dny před sněmovními volbami na konci září a poslala ho do Sněmovny, tak jak jí ukládá zákon. Po volbách ale návrh stejně jako další do voleb neprojednané tisky spadl pod stůl. Znovu už ho vláda po volbách poslancům neposlala.

Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Nevidíme smysl v tom znovu předkládat rozpočet, řekl premiér Fiala

Ve videu zveřejněném ve čtvrtek ráno na Babišově Facebooku předseda hnutí ANO zkritizoval i ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Vyčetl mu, že zničil reformu psychiatrické péče, národní boj proti i rakovině i jeho projekt nové onkologické nemocnice v Praze. „Ano, Pražané mohli jste mít nejmodernější onkologickou nemocnici na světě,“ dodal.

Závěrem pustil Babiš písničku Každé ráno od skupiny Chinaski a postěžoval si na Piráty, kteří podle něj mohou za „dopravní peklo v Praze“. „Včera jsem jel do práce metrem. Visel jsem jako sardinka, ale je to super. Já rád chodím mezi lidi,“ dodal.

Babiš ve středu oznámil, že jednání o personálním složení možné koalice ANO, Motoristů a SPD zatím nejsou aktuální. Podle něj se strany nyní soustředí na program a koaliční smlouvu.

Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři. Předseda Motoristů Petr Macinka i první místopředseda ANO Karel Havlíček po pondělní schůzce uvedli, že tato dohoda platí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Izrael potvrdil identitu dalších dvou rukojmích. V Gaze zůstává 19 těl

Izraelská armáda ve čtvrtek potvrdila identitu dvou rukojmích, jejichž pozůstatky ve středu Izraeli prostřednictvím Červeného kříže předalo hnutí Hamás, napsal server The Times of Israel (ToI)....

16. října 2025  8:40

Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš znovu kritizoval kabinet Petra Fialy kvůli návrhu státního rozpočtu. Ocenil by, kdyby prezident Petra Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala rozpočet na příští...

16. října 2025  8:36

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

16. října 2025  8:25

Pro zahřátí i kvůli maskování. Sibiřské město poslalo ruským vojákům sobí kůže

Sibiřské město Salechard poslalo ruským vojákům na ukrajinské bojiště neobvyklou „humanitární pomoc“. Radnice jim dodala zásilku 2000 sobích kůží na ochranu před zimou i ukrajinskými drony. Město...

16. října 2025  7:41

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírali zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  16.10 7:31

Trump povolil CIA smrtící operace ve Venezuele. Maduro zuří a mluví o převratu

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve středu odsoudil převraty, které po světě údajně vyvolává Ústřední zpravodajská služba (CIA). Jeho země chce ve čtvrtek navíc podat stížnost k OSN kvůli...

16. října 2025  7:13

Opakovaně tajila porody a novorozence záhy zabila, soudí matku za dvě vraždy

Královéhradecký krajský soud dnes otevře otřesný případ vraždy dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se dětí zbavila krátce po porodech jejich nyní třicetiletá matka. Oba incidenty...

16. října 2025

Víkend bude slunečný, ale chladnější. V noci na neděli může mrznout

Počasí v závěru týdne přinese mírné ochlazení, ale zato více slunečních dnů. Do soboty se ještě udrží převážně oblačno s občasným mrholením či slabým deštěm. Neděle i pondělí naopak nabídnou jasnější...

16. října 2025  6:50

Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump

Indický premiér Naréndra Módí ujistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Trump to řekl ve středu na tiskové konferenci v Bílém domě. Doplnil, že teď je...

16. října 2025  6:33

Senát schvaluje prezidentovy kandidáty Bartoně a Smolka do Ústavního soudu

Senát rozhoduje o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do Senátu představit prezident Petr Pavel, který je nominoval. O souhlasu se jmenováním nových...

16. října 2025  5:52

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Ozvala se znělka a život v Česku se zastavil. Chcete být milionářem byl fenomén

Přesně před 25 lety, 16. října 2000, vstoupil na obrazovky TV Nova první díl české verze soutěže Chcete být milionářem? Tato licenční show založená na britském formátu Who Wants to Be a Millionaire?...

16. října 2025

OSN chce globálně zdanit lidstvo, lodní dopravu má postihnout klimatická daň

Premium

Všechno je jednou poprvé, a tak se Organizace spojených národů v historické premiéře chystá zdanit lidstvo. Neuteče nikdo, protože i když moře je modré, nevyhne se mu zelená politika. Jde o...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.