Chce ukázat, že maká a komunikuje lépe než Fiala, hodnotí experti Babišova videa

Dominika Hejl Hromková
  18:02
Andrej Babiš (ANO) nepotřebuje svolávat tiskové konference, každý den teď točí na sítě krátká videa, která nazval „Dobré ráno s Babišem“. Odborníci na politický marketing v tom vidí záměr ukázat, že od prvního dne po volbách tvrdě pracuje a zvládá komunikovat lépe než vláda Petra Fialy (ODS).
Videoposelství Andreje Babiše (16. října 2025) | foto: Hnutí ANO

„Dobrý ráno, všechny zdravím. Přináším vám zprávu, co dělám. Stále se snažím přesvědčit Fialovu vládu, aby poslala rozpočet do Sněmovny,“ začal předseda Andrej Babiš svoje nejnovější ranní video na sociálních sítích. Uprostřed sledující ujistil, že maká dál, i když mu to končící vláda Petra Fialy komplikuje. Na konci pustil z mobilu písničku od skupiny Chinaski Každý ráno a vzkázal lidem, aby si každé ráno při průjezdu Prahou vzpomněli na Piráty, protože podle něj „oni udělali dopravní peklo v Praze“.

Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

Zhruba tříminutová videa natáčená na výšku, v nichž informuje o aktuálním dění, ale také o vyjednávání o nové vládě, Andrej Babiš zveřejňuje na Facebooku, Instagramu, X a Tik Toku od voleb každé ráno. Babiš svoje sítě jako hlavní komunikační kanál využívá už delší dobu. Každodenní informování je i pro něj novinkou. Podle expertů na politický marketing ale ne překvapivou.

„Dělá to, co bylo jasné, že bude dělat. Hodně pracuje a zároveň nám o tom hodně vypráví, že hodně pracuje,“ hodnotí politoložka Anna Shavit a připomíná, že už v před volbami Babiš pravidelně zveřejňoval pravidelná nedělní videa z Průhonic. S prvním místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem zase natáčel a pořád natáčí podcasty.

„Andrej Babiš má potřebu dávat najevo, že každý den něco dělá. To povolební období občas bývá statičtější. Odehrávají se různá vyjednávání a ne vždy o tom politici chtějí mluvit veřejně. Tohle je cesta, jak ukázat, že se něco děje a působit neustále akčně. On se dlouhodobě prezentuje jako člověk, co pořád maká,“ všímá si politolog Jakub Charvát z Metropolitní univerzity v Praze a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Otto Eibl z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně je přesvědčený, že videa jsou určená hlavně pro jeho voliče a fanoušky ze sociálních sítí, nikoli pro širokou veřejnost. „Jeho publikum má díky tomu pocit, že jsou blízko vyjednávání o vládě. Jeho fanoušci se těšili, že bude znovu skládat vládu, jemu se to povedlo a on je teď bere do zákulisí,“ popisuje Eibl. To, že se minulý pátek Babiš zvládl domluvit s Motoristy a SPD na rezortech pro jednotlivé strany, taky oznámil právě ve videu na sítích.

Prostor, kde ho nikdo nekonfrontuje

Politologové se shodují, že videi Babiš záměrně obchází tradiční média. Tam ho nikdo nekonfrontuje a pokud se ho budou chtít novináři na něco kriticky doptat, může jim jednoduše odpovědět, že vše už řekl na sítích.

Zároveň v tom experti vidí snahu, jak se ještě více vymezit proti dosavadní Fialově vládě. Komunikace s veřejností pro ni byla slabinou, kterou si sama dobře uvědomovala. To, že mohli se snažit lépe komunikovat, připouštěl v rozhovorech nejeden její představitel.

„Tato vláda byla hodně kritizovaná z hlediska efektivity komunikace a schopnosti předat sdělení. Od nové vlády se očekává, že v tom bude zdatnější a současně bude hledat komunikační nástroje, které jsou jim příjemné a nezpochybňují jejich autoritu,“ říká Charvát. Podle něj Babišovi vystupování na sítích jde lépe než Fialovi. Ten občas ve snaze přiblížit se mladšímu publiku působil těžkopádně.

„Možná si taky tím dělá nějaká zadní vrátka, protože třeba ne všechny předvolební sliby se podaří naplnit. Vidíme, že část sdělení ve videích je o tom, že přebírají zemi v mnohem horším stavu, než si mysleli. Tváří se, že od začátku nemůžou dělat to, co chtěli a rozpočet na příští rok bude horší, než si původně mysleli,“ dodává Charvát.

Hymna vítěze. Italský hit Sara Perche Ti Amo provázel Babiše celé volby

Babišova videa mají velkou sledovanost. Jen na Instagramu každé z nich má stovky tisíc až milion přehrání. Dohromady ho na jeho čtyřech sítích sleduje 1 455 000 uživatelů.

Eibl upozorňuje, že to ještě ale nemusí nic znamenat. „Nevypovídá to o tom, jestli jeho vláda bude na konci hodnocená lépe nebo hůře. On ale ví, že udržovat otevřené komunikační kanály smysl má a ví, že volbami to nekončí. Vede permanentní kampaň,“ míní Eibl.

Podle Shavit by ale nebylo dobré, pokud by i nadále měl jako hlavní komunikační kanál Facebook nebo Instagram. Klasickým médií by se neměl vyhýbat. „Jako premiér má komunikovat s celou veřejností,“ vysvětluje politoložka.

