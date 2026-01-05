Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury

Autor: ,
  8:06aktualizováno  8:30
Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Řekl to na Instagramu, kde se vyjádřil i k novoročnímu projevu Tomia Okamury (SPD). Podle Babiše nový předseda Poslanecké sněmovny mluvil hlavně ke svým voličům.
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš
Demonstranti u detenčního centra v Brooklynu protestovali proti Madurovu zadržení.
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na summitu.
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...
„Doufejme, že to všechno povede, že občané Venezuely budou mít svobodu a demokracii a že si zvolí demokratický režim,“ řekl Babiš.

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA. Podle něj ministerstvo zahraničních věcí celou situaci velmi sleduje. „Dalo se to čekat,“ podotkl.

Macinka vyzývá k uklidnění situace. USA na eskalaci ve Venezuele upozorňovaly, míní

Dodal, že Českou republiku zajímá především osud zadrženého českého občana. „Snažíme se to přes různé diplomatické kontakty vyřešit. Já to taky řešil na Evropské radě, ministerstvo zahraničí to řeší,“ poznamenal Babiš.

Jana Darmovzala venezuelské úřady zadržely v září 2024 s tvrzením, že se chystal podílet na plánu zabít autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a svrhnout tamní vládu. Podle české diplomacie taková tvrzení postrádají jakýkoli reálný základ.

„Okamura na Nový rok mluvil ke svým voličům“

Babiš se na Instagramu vyjádřil také k „tolik diskutovanému“ projevu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury. „Pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD. Cílil na své voliče a možná se snažil získat i voliče hnutí Stačilo!,“ uvedl premiér. Opozice jeho slova kritizuje a chce hlasovat o jeho odvolání z čela Sněmovny.

Okamura v projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Ukrajina je nejzkorumpovanější země, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod, řekl Fiala

Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.

Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den uvedl, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů ČR. Se Zvaryčem se sejde.

