Když mě posadí s Pavlem, dáme si selfie, řekl Babiš před večeří na summitu NATO

„To je skvělá zpráva, budeme mít nejsilnější delegaci. Všichni vidí, jakou důležitost tomu dáváme,“ odpověděl reportérce iDNES.cz premiér Andrej Babiš na otázku, co říká tomu, že prezident Petr Pavel rovněž obdržel pozvánku na neformální večeři pořádanou tureckým prezidentem Erdoganem.
Jak budou sedět, podle jeho slov ještě neví. „To bude výborné, dáme nějaké selfie. Budeme všichni spokojení,“ reagoval premiér na dotaz, jak by situaci řešil, kdyby s Pavlem nakonec seděli u jednoho stolu.
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Na slavnostní večeři doprovodila premiéra jeho žena Monika, s níž ale žije odděleně. Protože mají podle jeho slov dobré a přátelské vztahy kvůli rodině, nebyl to žádný problém. „Monika na sobě měla úzké bílé šaty. Pavel na večeři vyrazil sám,“ popsala z místa reportérka iDNES.cz.
Že se prezident Petr Pavel zúčastní úterní neformální večeře, oznámil na tiskové konferenci dopoledne. „Za touto večeří stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident, nemohl bych se tam dostat jinak než na jeho pozvání,“ řekl Pavel novinářům. U jakého stolu bude sedět, se podle svých slov dozví až na místě.
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První tiskovou konferenci měl v Ankaře ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten řekl, že o účasti prezidenta Petra Pavla na úterní neformální večeři lídrů věděl. „Informaci jsme dostali. Že tam prezident bude, tak ať tam bude. To je v pořádku,“ uvedl Macinka. Dříve řekl, že o jeho programu nemají žádné informace. „Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ pronesl Macinka před odletem.
Podle informací iDNES.cz se na večeři prezident dostal díky dodatečným pozvánkám pro Austrálii nebo Jižní Koreu. K pozvánce mu nepomohl poradce Petr Kolář, ale vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina. „Je to silný lobbista, ale kdyby mu nepomohl český velvyslanec v Turecku, tak by se mu to nepovedlo,“ řekl iDNES.cz člověk z diplomacie.