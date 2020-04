Stát musíme zadlužit, kritiku uzavření hranic moc nechápu, řekl Babiš

Babiš nerozumí kritice uzavření hranic. „Přece pokud tu epidemii zvládneme v krátkém čase, tak o to dřív se otevřou hranice. Omezený pohyb a zavřené hranice nikoho z nás netěší a rozhodně nechceme bezdůvodně omezovat základní lidské svobody, ale jde o rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, podle něhož máme chodit do práce, domů, k lékaři a na nákupy a úřady v nejnutnějších případech,“ řekl v rozhovoru pro deník Právo.

„Ideální by toto léto bylo, kdybychom si řekli, že podpoříme sami sebe, tedy že budeme utrácet peníze doma, v našich restauracích, kavárnách a hotelech, budeme nakupovat české výrobky či auta, která se u nás vyrábějí. Lidé už ukázali, nakolik jsou solidární s ostatními, toto je další způsob,“ myslí si.

Babiš dále uvedl, že jiné zdroje, než zadlužování státu, nemáme. Mimořádně silný dopad koronaviru si podle něj žádá mimořádná stabilizační opatření. „Musíme se zadlužit, abychom podpořili sociální smír, ubránili ekonomiku a zachovali lidem práci,“ avizoval premiér.

Podle něj nám epidemie otevřela oči a ukázala, že zdravotnictví musí být na prvním místě. „Nechceme a nemůžeme dopustit, aby kvůli koronaviru došlo k poškození zdravotnictví a zdravotníků. Není to černá díra na peníze. Ty peníze jsou určené na platy sestřiček, lékařů, hygieniků, epidemiologů a dalších pracovníků, protože si je zaslouží. To oni s obrovským úsilím a nasazením virus zabrzdili a díky nim jsme na tom i z hlediska úmrtí v porovnání s ostatními zeměmi v Evropě i ve světě velice dobře,“ uvedl Babiš s tím, že je nutné motivovat zdravotníky, kteří pracují v zahraničí, aby se vrátili zpět do Česka.

„K tomu jim musíme dát nejen dobré platy, ale vytvořit dobré podmínky a další výhody, jako třeba výsluhy nebo dřívější odchod do důchodu. A samozřejmě také investovat do moderního vybavení nemocnic, aby všechny měly špičkové technologie. Také je třeba se soustředit na vědu a výzkum, protože díky profesoru Holému se nám otevřely dveře do světa. V našem dlouhodobém investičním plánu do roku 2030 jsem už před koronavirem počítal s investicemi do zdravotnictví ve výši 73 miliard,“ přislíbil předseda vlády.



Chce také rychle a výrazně podpořit financování zdravotnictví. Vláda by podle něj měla změnit i úhradou vyhlášku a také chce, aby ministerstva zdravotnictví a financí navrhla způsob a rozsah oddlužení klíčových nemocnic. Zmínil například Thomayerovu nemocnici, Bulovku či Nemocnici u svaté Anny v Brně.

Podle Babiše je také nutné kompenzovat poskytovatelům péče výpadek příjmů. Navrhl proto, aby stát od 1. června navýšil za pojištěnce platbu o 500 korun a v příštím roce o dalších 200 korun, tedy o 700 korun. Podle něj to do systému přinese dalších 53,3 miliardy.