Reakce na projevy šéfa vlády a Sněmovny: Babiš mluví jen k svým voličům, řekl Fiala

„Je mi trochu líto, že pan premiér sice hovoří o spojování společnosti, ale ve svém projevu fakticky promlouvá jen k voličům stran vládní koalice a ostentativně ignoruje voliče opozičních stran. Takto sjednocování společnosti nevypadá,“ reagoval pro iDNES.cz Fiala.
„Pevně věřím, že tou hlavní odpovědí na problémy, jimž bude Česká republika čelit v roce 2026, nebude pouze sundavání a vztyčování vlajek a cílené podněcování českého nacionalismu. To v naší zemi nikdy nevedlo k dobrým výsledkům. Osobně nám všem přeji, aby se vládní politici raději soustředili na umění diplomacie. Bude to mít daleko lepší výsledky pro budoucnost země i jejích občanů,“ doplnil.
Kriticky se vyjádřil také šéf Pirátů. „Novoroční projevy by měl pronášet někdo s morálním kreditem. Jejich projevy jsem neviděl, a pokud v nich neříkají, že se chtějí nechat vydat k trestnímu stíhání, tak nevidím ani důvod, proč se na to koukat,“ napsal Hřib, který reagoval také na Okamurův projev.
|
Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš
Naopak předseda Motoristů Petr Macinka Babišův projev vyzdvihl. „Premiér Babiš mluvil o práci pro české občany, o prosperitě, o bezpečí, o vlastenectví a o míru. Pronesl slova, která jsme už skoro zapomněli, že existují. Byla to slova, která jsem poslouchal s pocitem naděje na lepší budoucnost,“ sdělil pro iDNES.cz
Šéf Starostů Vít Rakušan poznamenal, že Babišova slova nelze brát vážně. „Co se dnes řekne, zítra už neplatí. Naposledy se to ukázalo na jeho slibu vzdát se doživotně Agrofertu, který jako obvykle porušil. Sváteční den proto věnuji raději rodině a se zájmem si po poledni poslechnu projev pana prezidenta,“ reagoval Rakušan.
Podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla sice slova o České republice jako nejlepším místě k životu zní lákavě, ovšem Babišovy kroky ke splnění tohoto přání nevedou.
„Vybírám jeden: Vláda nesnížila cenu elektřiny, jak se Andrej Babiš chlubí, ale poplatky za OZE jen zatížila asi 17 dalšími miliardami státní rozpočet, tedy je to na dluh. Zadlužená budoucnost nebude prosperující. Brnkání na vlasteneckou strunu a nápad se Dnem vlajky je promyšleným útokem na SPD a snahou převzít jejich voliče. To se od Andreje Babiše ale očekávalo, je zdatný v likvidaci koaličních partnerů,“ uvedl Havel.
|
Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
Okamurův projev označil za „primitivní a demagogické vystoupení“. „Za mimořádně nebezpečné považuji ohýbání postojů k ruské válce na Ukrajině a zlehčování nutnosti vyzbrojit se. Největší aktuální hrozbou pro Českou republiku je agresivní Rusko,“ dodal předseda TOP 09.
Premiér Andrej Babiš v novoročním projevu, který zveřejnil na svých sociálních sítích, vyslovil přání, aby byla Česká republika nejlepší místo k životu. Prohlásil také, že udělá vše pro to, aby se rozdělená společnost začala sjednocovat, a to především v otázce hrdosti a vlastenectví.
Novoroční projev zveřejnil rovněž předseda Poslanecké Sněmovny Tomio Okamura. Ten se ve vidu mimo jiné vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině, kterou napadlo Rusko.