Poslanecká sněmovna ve čtvrtek nevydala k trestnímu stíhání předsedu vlády Andreje Babiše ani šéfa Sněmovny Tomia Okamuru. Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že velkou změnu v komunikaci Babiše s vládní koalicí neočekává. Pokud někdo argumentuje pro širší imunitu, podle jeho slov tím nepřímo vyjadřuje přesvědčení, že v České republice není nezávislý soudní systém.

Mnozí experti před hlasováním o vydání předpovídali, že pokud dolní komora Babiše nevydá, zpřísní premiér svou rétoriku ve směru k vládní koalici. Bude teď předseda vlády cítit nad koaličními partnery větší moc?
Sám jsem na to zvědavý, protože má logiku, že Andrej Babiš tohle potřeboval. Od nikoho jiného než od Motoristů a SDP podporu pro své nevydání asi získat nemohl. Tyto partnery potřebuje i nadále. Potřebuje schvalovat legislativu, takže kdyby se s nimi rozkmotřil, stejně by do vlády nesehnal jiného partnera, nebo velmi obtížně. Nemyslím si, že ho to nějak viditelně změní nebo že po nich začne dupat.

Okamurův případ je jiný, týká se mezí politické kampaně v zemi, kde je svoboda slova garantovaná ústavou.

