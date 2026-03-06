Mnozí experti před hlasováním o vydání předpovídali, že pokud dolní komora Babiše nevydá, zpřísní premiér svou rétoriku ve směru k vládní koalici. Bude teď předseda vlády cítit nad koaličními partnery větší moc?
Sám jsem na to zvědavý, protože má logiku, že Andrej Babiš tohle potřeboval. Od nikoho jiného než od Motoristů a SDP podporu pro své nevydání asi získat nemohl. Tyto partnery potřebuje i nadále. Potřebuje schvalovat legislativu, takže kdyby se s nimi rozkmotřil, stejně by do vlády nesehnal jiného partnera, nebo velmi obtížně. Nemyslím si, že ho to nějak viditelně změní nebo že po nich začne dupat.
Okamurův případ je jiný, týká se mezí politické kampaně v zemi, kde je svoboda slova garantovaná ústavou.