Nepochopitelné, řekl Babiš o útoku na íránskou těžbu plynu. Obává se růstu cen

Autor: ,
  8:53
Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš se obává, že v důsledku středečního útoku Izraele na íránskou infrastrukturu pro těžbu výrazně stoupne cena plynu. Útok Izraele označil za nepochopitelný. Řekl to ve čtvrtek novinářům před odletem na summit EU v Bruselu. Vysvětlil také, proč plánuje jet na summit NATO místo prezidenta Petra Pavla.
Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové konferenci v Berlíně (10. března 2026) | foto: Reuters

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
14 fotografií

„Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ uvedl Babiš. Po izraelském útoku, který je podle premiéra nepochopitelný, se situace totálně změnila a je velice špatná.

Odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu nic nevěděly. Izrael podle Trumpa už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.

Není důvod k panice, krizi přečkáme, říká Babiš o cenách benzinu a energií

Babiš se neobává, že by konflikt na Blízkém východě způsobil migrační vlnu do Evropy. Řekl, že o tom mluvil se svým poradcem, orientologem Petrem Pelikánem. „Žádná migrační vlna nehrozí, on se tím zabývá desítky let a určitě migrace z Íránu do Evropy nehrozí,“ řekl předseda vlády.

Doplnil, že na neformální schůzce k migraci, která má summitu předcházet, bude opakovat pozici ČR. Podle Babiše Česko prosazuje mimo jiné obranu Evropy na moři, spolupráci se státy severní Afriky či zapojení zemí západního Balkánu do Schengenu.

Terčem plynová pole, doplácí na to Irák. Izrael poprvé zaútočil na severu Íránu

Česko se podle Babiše musí také připravit na dobu, až skončí válka na Ukrajině a do evropských zemí by mohli přijít lidé, kteří v konfliktu bojovali. Česko se proto tento týden připojilo k iniciativě několika zemí Evropské unie, které prosazují zpřísnění pravidel vydávání víz bývalým a současným ruským vojákům, kteří se snaží o vstup do schengenského prostoru.

„Výdaje na obranu vysvětlíme lépe než Pavel“

Babiš také považuje za logické, že na červencový summit NATO v Turecku pojede on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), a nikoliv prezident Petr Pavel, který dosud zastupoval Česko na vrcholných setkáních aliance.

Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, kterou vzhledem k aktuální geopolitické situaci kritizoval český prezident i američtí diplomaté.

Na úterním setkání Babiš prý tuto otázku nestihl s Pavlem projednat. Prezident ve středu řekl České televizi, že ke změně zvyklostí ohledně účasti na summitu NATO nevidí důvod. Hlava státu se pozastavila nad tím, že se Babiš během úterního rozhovoru o zastoupení ČR na summitu NATO nezmínil. „Předpokládám, že k takové změně by měl být nějaký pádný důvod, ale já žádný takový zatím nevidím. Budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ řekl prezident.

Na summit NATO jedu s Macinkou, počítá Babiš. Pavlovi nic neřekl

Pavel se podle Babiše účastnil aliančních summitů za standardních situací, když nebylo co obhajovat a vysvětlovat. Nyní je ale lepší, aby Česko zastupovali zástupci vlády, protože vláda rozhodla o rozpočtu a zná strategii do dalších let, míní premiér.

Dříve Babiš tvrdil, že Česko bude na letním summitu Severoatlantické aliance zastupovat Pavel. O tom, že by prezident nemusel do Turecka jet, hovořil jako první v lednu Macinka poté, co se s hlavou státu dostal do ostrého sporu kvůli nejmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

Uvedl tehdy, že prezident by neměl na summitu zastupovat Českou republiku, neboť se pohybuje mimo ústavní rámec. V minulosti bylo české zastoupení na aliančním summitu věcí dohody mezi prezidentem a premiérem.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Nepochopitelné, řekl Babiš o útoku na íránskou těžbu plynu. Obává se růstu cen

Český premiér Andrej Babiš a německý kancléř Friedrich Merz na společné tiskové...

Premiér a lídr hnutí ANO Andrej Babiš se obává, že v důsledku středečního útoku Izraele na íránskou infrastrukturu pro těžbu výrazně stoupne cena plynu. Útok Izraele označil za nepochopitelný. Řekl...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.