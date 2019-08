SZIF neprokázal Babišovi střet zájmů, platby Agrofertu brzdí respekt k Bruselu

„Z pohledu fondu jsme nedospěli k prokázání střetu zájmů, ale s respektem k názoru Evropské komise jsme pozastavili platby, jak jsme informovali a celou záležitost dále řešíme,“ citoval iRozhlas.cz po jednání senátní komise na půdě horní komory ředitele zemědělského fondu Martina Šebestyána.



Čas na oficiální odpověď na předběžné auditní závěry, které střet zájmů premiéra Babiše konstatují, má přitom zemědělský fond do 20. září.

„Pokud se však nedohodneme s generálním ředitelstvím pro zemědělství jinak, tak naši odpověď zveřejňovat nebudeme,“ doplnil Šebestyán.

Senátní komise však znění obou předběžných závěrů auditních zpráv zatím nemá, pro veřejnost jsou podle českých úřadů utajené. Předseda komise Zdeněk Nytra chce nyní o vydání zpráv žádat přímo Evropskou komisi.



SZIF Státní zemědělský intervenční fond je česká státní instituce v působnosti Ministerstva zemědělství, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů a zajišťuje následnou kontrolu oprávněnosti užívání dotací.



„My jsme požádali asi formálně špatně komisi o to, ať poskytne souhlas jednotlivým ministerstvům. Na to jsme nedostali odpověď. Ale nějakou analýzou právních předpisů jsme přišli na to, že je to asi špatně. A dnes to i ředitel Státního zemědělského fondu potvrdil, že lepší bude, když tu žádost přímo vyspecifikujeme na Evropskou komisi, aby nám ty zprávy poskytla,“ řekl po čtvrtečním jednání.



Premiér Babiš je podle návrhu auditní zprávy kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů. Stále má mít také vliv na svou bývalou firmu Agrofert a jako premiér také na čerpání peněz z Evropské unie. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš to však opakovaně odmítá.