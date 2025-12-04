Babišův způsob řešení je přijatelný, záleží však na detailech, shodují se právníci

Způsob řešení střetu zájmů ještě před jeho jmenováním premiérem po Babišovi požadoval prezident Petr Pavel. Předseda hnutí ANO, které vyhrálo říjnové sněmovní volby, ve videu zveřejněném ve čtvrtek večer na sociálních sítích uvedl, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert.
S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice, uvedl. Akcie holdingu bude podle Babiše spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti, řekl. Pavel brzy poté na síti X napsal, že Babiše jmenuje premiérem v úterý 9. prosince.
Jestli jde o slepý trust, v němž Babiš nefiguruje jako koncový vlastník, mělo to být ono, uvedl Kysela. „Tím samozřejmě nevylučuji, že by to někdo v případných budoucích sporech o čerpání dotací mohl rozporovat. Nejsem ovšem znalcem obchodního práva,“ dodal.
|
Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy
Jako převedení do slepého fondu Babišův postup pochopil také Gerloch, řekl. Upozornil ale, že takový instrument v českém právu formálně není. Babiš splnil prezidentovu podmínku, aby způsob řešení střetu zájmů zveřejnil, Pavlovi nepřísluší, aby postup hodnotil, uvedl. To základní, o čem se delší dobu diskutovalo, co řešily soudy a prezident chtěl, aby se zveřejnilo, je podle Gerlocha v základu vyřešené. Z hlediska ústavního práva je toto řešení na první pohled vyhovující, řekl. Upozornil nicméně, že není odborníkem na obchodní a evropské právo.
„Sice nejsem odborník na obchodní a evropské právo, ale to, co jsem slyšel, mě celkem přesvědčilo zejména z hlediska zákona a judikatury k tomu vydané našimi soudy, kdy se požadovalo to, aby skutečně nebyl beneficientem, ani neměl možnost nepřímo ovládat firmu přes osoby blízké nebo nějakým způsobem závislé na něm. Myslím si, že věc je vyřešena,“ řekl Gerloch pro iDNES.cz
|
Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené
Babišem popsané řešení působí přijatelně, uvedl Škop. Pokud Babiš skutečně nebude mít z holdingu žádný prospěch, a to ani v budoucnosti, nebude jej ovládat či s ním nebude v kontaktu, mohlo by to odstranit současné problémy, podotkl.
„To podstatné však bude v detailech. Kdo konkrétně bude těmi osobami uvedenými v prohlášení? Jak bude vypadat konkrétní podoba, vzdání se, atd. Vše bude tedy záležet na tom, jak avizované řešení bude vypadat,“ dodal. Pak bude podle Škopa teprve možné říct, zda jsou splněné všechny právní podmínky. „Každopádně nelze popřít, že možný způsob odstranění střetu zájmů to je,“ uzavřel.