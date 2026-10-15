Podle zveřejněného dopisu komise dospěla k závěru, že situace kolem premiéra Babiše představuje střet zájmů ve smyslu unijního finančního nařízení a že opatření přijatá k jeho řešení nejsou dostatečná.
„Nemluví o tom nikdo, mluvíte jenom vy, česká média. Já žádný střet zájmů nemám, už jsem to řekl stokrát, je to nesmysl,“ řekl český premiér při příchodu na čtvrteční summit EU.
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Brusel nám potvrdil, že Babiš je ve střetu zájmů, uvedla protikorupční organizace
Babiš v únoru s cílem vyřešit střet zájmů vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, což Transparency International ale nepovažuje za dostatečné řešení a obrátila se kvůli tomu na unijní instituce. Evropská komise v září kvůli potenciálnímu Babišově střetu zájmů na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu.
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„Na základě posouzení informací poskytnutých českými vnitrostátními orgány dospěla Evropská komise k závěru, že situace pana Babiše představuje střet zájmů ve smyslu čl. 61 odst. 3 finančního nařízení z roku 2024 a že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů podle čl. 61 odst. 1 uvedeného nařízení,“ citovala nezisková organizace vyjádření Elisabeth Wernerové, šéfky Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova v dopise, který v září od ní obdržela.
Podle šéfa Transparency International Davida Kotory tak dala Evropská komise organizaci za pravdu, že Babiš vložením akcií do fondu nevyřešil střet zájmů.
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28. května 2026