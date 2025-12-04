Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Eva Pospíšilová
  18:56
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra Pavla, který dnes oznámil, že až Babiš veřejně vystoupí, je připravený jmenovat ho v krátké době. Jmenování by se mohlo odehrát v příštím týdnu.
Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
42 fotografií

Babiš své řešení představil ve videu, které večer zveřejnil na sociálních sítích. „Rozhodl jsem se udělat krok, o kterém jsem si nikdy nemyslel, že udělám,“ začal popisovat šéf ANO.

A pokračoval: „Rozhodl jsem se nevratně se vzdát firmy Agrofert, se kterou už nebudu mít nic společného – už ji nikdy nebudu vlastnit, nebudu s ní mít žádné ekonomické vztahy a nebudu s ní v žádném kontaktu. Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půl života a velmi mě to mrzí i kvůli tomu, že budu muset odejít i z místa předsedy Nadace Agrofert.“

Babiš může být brzy premiér, jmenování Turka je málo pravděpodobné, řekl Pavel

Nevratným řešením je podle Babiše převedení firmy do slepého svěřenského fondu. Babiš se k tomu rozhodl v návaznosti na v minulosti vznesené výtky ze strany českých soudů a auditního orgánu Evropské komise. „Proto jsem požádal nezávislé odborníky, aby vytvořili řešení, které bude odpovídat českým a evropským právním předpisům,“ sdělil ve videu budoucí premiér.

„Pravidla fungování obsažená ve statutu fondu a osoba správce svěřenského fondu zajistí nezávislou správu akcií Agrofertu a vyloučí, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv, ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch,“ řekl Babiš. Jeho dětem se firma vrátí až po jeho smrti.

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

„Akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí, a to ani po mém odchodu z politiky,“ upřesnil šéf hnutí ANO s tím, že akcie Agrofertu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury zcela nezávislý správce, který bude kontrolován nezávislým protektorem. „Obě tyto osoby určí zakladatel fondu, tedy nezávislá osoba zabývající se vytvářením takových struktur. Podmínkou je, že správcem ani protektorem nebude žádný rodinný příslušník, ani osoba jakkoliv spojená s holdingem Agrofert či jinak na něm nebo na mně finančně závislá,“ doplnil budoucí premiér.

Kdy se Babiš nadobro od Agrofertu odstřihne, šéf ANO ve videu neuvedl. Na vyřešení možného střetu zájmů má ale od jmenování 30 dnů. Jinak hrozí, že holding přijde o dotace. Šéf ANO ale tvrdí, že to nehrozí.

Babiš na vyřešení možného střetu zájmů pracuje dlouhodobě. „Již před volbami jsem jasně slíbil, že svůj domnělý střet zájmů vyřeším tak, aby nebylo pochyb, že splňuji všechny podmínky českého a evropského práva,“ uvedl ve videu s tím, že o jeho budoucnosti rozhodli občané České republiky. A to konkrétně ve volbách tím, že jemu a hnutí ANO dali rekordní počet hlasů, a jednoznačně tak vyjádřili, koho chtějí za premiéra.

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
42 fotografií

„Jistě jsem mohl po vítězství ve volbách odejít z politiky a mít pohodlný život nebo hnutí ANO mohlo nominovat na post premiéra někoho jiného, jsem ale přesvědčen, že byste to vnímali jako zradu,“ vysvětlil Babiš, proč se nakonec rozhodl obětovat Agrofert a znovu usilovat o premiérský post. „Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro moje jmenování premiérem vlády České republiky,“ dodal.

Co může Babiš udělat s Agrofertem? Slepý fond je řešením, převod na děti ne

Není to poprvé, co se Babiš kvůli možnému střetu musel Agrofertem zabývat. V únoru 2017 vložil jeho akcie do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II. V obou fondech si ale udržel vliv, za což byl kritizován. A firma byla obviňována, že neoprávněně čerpá dotace. Někteří politici i teď požadují, aby koncern peníze vrátil.

Například dva dny před volbami ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) oznámil, že kvůli střetu zájmů Babiše začalo vymáhání dotací po Agrofertu. „První faktické kroky byly zahájeny,“ oznámil tehdy Výborný. Dříve přitom uvedl, že se to týká zhruba pěti miliard korun, pak číslo navýšil dokonce na sedm miliard ve třech tisících případech.

K tomu ale budoucí premiér nikdy neviděl důvod. Koncern podle něj vždy čerpal jen dotace, ne které měl nárok.

Agrofert založil Babiš v roce 1993. Dnes je to český holdingový konglomerát operující především v odvětvích zemědělství, potravinářství a chemického průmyslu. Patří pod něj více než 250 dceřiných společností. Většina z nich je v přímém vlastnictví centrály Agrofertu, menší část portfolia tvoří společnosti, v nichž má mateřská společnost podstatný vliv.

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Firmy koncernu Agrofert působí zejména v regionu střední Evropy, a to v tuzemsku, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Dále má společnost podle dostupných informací obchodní zastoupení ve více než 20 zemích světa na čtyřech kontinentech. Koncern Agrofert patří mezi největší firmy v České republice. Zaměstnává zhruba 40 tisíc lidí.

V novém žebříčku nejhodnotnějších českých firem Česká elita se holding umístil na osmém místě. Kdyby byl na prodej, jeho odhadovaná tržní hodnota by podle expertů byla 96 miliard korun. To ale Babiš vždy striktně odmítal. „Opakovaně jsem řekl, že neprodám Agrofert, že střet zájmů vyřeším jinak v souladu s našimi a evropskými zákony,“ sdělil i nedávno.

Vstoupit do diskuse (65 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

4. prosince 2025  18:56

Počet pacientů se srdečním selháním se do 15 let zdvojnásobí, varují odborníci

ilustrační snímek

Pacientů se srdečním selháním bude za 15 let skoro dvojnásobek proti současným zhruba 370 tisíc. Nemoc, při níž srdce postupně slábne, je třeba podle lékařů zachytit včas. Zaměří se na to od ledna i...

4. prosince 2025  18:20

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Ilustrační snímek

Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise....

4. prosince 2025  18:15

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  17:48

První setkání s krutou stránkou světa, vzpomíná Písařík na čtení foglarovek

Chata v Jezerní kotlině očima Martina Písaříka

Herec Martin Písařík se vyznává ze své lásky k foglarovkám. „Sám jsem chodil k Jestřábovi do oddílu,“ přiznal ve videu, které natočil u příležitosti nejnovějšího vydání Foglarovy knihy Chata v...

4. prosince 2025  17:37

Donbas pokryla obří pavučina, do optovláken se zaplétají ptáci i pěchota

Premium
Optické vlákno

Krajina východní Ukrajiny začíná připomínat království začarované do jemňounké pavučiny. Je to výsledek masivního nasazení dronů s optickým vláknem. Bezpilotní stroje jsou díky nim sice...

4. prosince 2025

V Plzni otevřeli nové obchodní centrum. Mladík kvůli jedné prodejně čekal 18 hodin

Tento muž čekal na otevření pobočky fastfoodu Popeyes v Plzni téměř 18 hodin....

Dvacet let úředníci i soudci řešili problém s nezkolaudovanou výškovou budovou u křižovatky Rokycanské a Jateční ulice v Plzni, kterou nakonec obsadili a vybydleli bezdomovci. Loni v květnu začala...

4. prosince 2025  16:55

Co tu tak páchne? V Žilině evakuovali stovky lidí, tři ženy hospitalizovali

V Žilině byl vyhlášen stav nouze kvůli úniku neznámé látky do ovzduší. (4....

Stovky lidí ze širšího centra Žiliny na severu Slovenska ve čtvrtek úřady dočasně evakuovaly kvůli výskytu blíže neupřesněné organické látky v kanalizaci. Obyvatelé si stěžovali na silný zápach, tři...

4. prosince 2025  16:47

Po exmajiteli Pornhubu projevil zájem o zahraniční aktiva ruského Lukoilu i maďarský MOL

Ropná plošina ruské společnosti Lukoil v Kaspickém moři

Zájem o koupi zahraničních aktiv ruské ropné společnosti Lukoil projevil i maďarský petrochemický koncern MOL. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. MOL se tak připojil k rostoucí...

4. prosince 2025  16:41

Turci budou nadále odebírat ruský plyn. Chtějí ale investovat i do zařízení na těžbu USA

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho turecký protějšek Recep Tayyip Erdogan...

Turecko o rok prodloužilo dvě smlouvy o dodávkách zemního plynu z Ruska. Ankara chce ale závislost na ruských energiích snížit, plánuje proto investice do těžební infrastruktury ve Spojených státech.

4. prosince 2025  16:31

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 30 710 volných pozic

Syna Josefa Luxe zachránila transplantace ledviny, dárcem byla sestra

Zleva Josef Lux, Marie Kršková a Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních...

Pro lékaře Josefa Luxe z Orlickoústecka, syna stejnojmenného zesnulého lidoveckého politika, nebyla nutnost transplantace ledviny překvapením. O nemoci věděl od dětství. V dospělém věku ji musel loni...

4. prosince 2025  16:30

EU zvyšuje těžbu vzácných kovů přímo na hranici s Ruskem. Nechce být závislá na Číně

Most spojující estonské město Narva s ruským městem Ivangorod (24. července...

Evropská unie se chce zbavit závislosti na dovozu vzácných kovů z Číny, zvyšuje proto produkci v závodě v Estonsku. Zařízení na výrobu magnetů ve městě Narva je největší svého druhu v Evropě a leží...

4. prosince 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.