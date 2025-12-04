Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

,
  20:13aktualizováno  20:49
Prezident Petr Pavel ocenil, že předseda ANO Andrej Babiš „jasně a srozumitelně“ naplnil jejich dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Pavel uvedl, že ho jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. Babišovo prohlášení, že se rozhodl k tomu, že se nevratně vzdá Agrofertu, vyvolalo mezi politiky protichůdné reakce.
Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.
Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...
Tisková konference před jednáním Poslanecké sněmovny. Na snímku Vít Rakušan...
Zdeněk Hřib (Piráti) po povolební schůzce s Petrem Pavlem na Pražském hradě....
12 fotografií

„Oceňuji jasný a srozumitelný způsob, jakým Andrej Babiš dostál naší dohodě a veřejně oznámil způsob řešení svého střetu zájmu. Rozhodl jsem se, že do funkce předsedy vlády ho proto jmenuji v úterý 9. prosince v 9 hodin,“ napsal prezident na síť X.

Zatímco kandidát na ministra zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) mluví o těžkém osobním rozhodnutí „premiéra, na kterého Česko čekalo“, budoucí opozice je skeptičtější.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Macinka Babiše velmi chválil. „Andrej Babiš se nevratně vzdal Agrofertu, který budoval půlku svého života, aby získal šanci naplnit to, kvůli čemu jej lidé masově zvolili ve volbách. Člověk, který umí učinit takto těžké osobní rozhodnutí, bude nepochybně premiér, na jakého Česká republika čekala mnoho let,“ reagoval pro iDNES.cz.

Podobně reagoval i předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný: „Jde o zcela bezprecedentní krok politika, který se v zájmu České republiky vzdal mimořádně úspěšné firmy, kterou z nuly po desetiletí budoval. Hluboký respekt,“ napsal na síti X.

Také nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvítal Babišovo oznámení. Doufá, že to umožní brzký vznik vlády, která bude moct řešit problémy zanechané tou končící.

Budoucí opozice hodlá kontrolovat

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) je rád, že Babiš konečně představil nějaké řešení. „Snad alespoň tentokrát dodrží, co veřejnosti slíbil,“ dodal.

Kritický však však zůstává nynější ministr pro vědu, výzkum a inovace v demisi a místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nezapomínejme: vzdání se není prodej. Agrofert mají dědit jeho děti, takže zájem na prosperitě zůstává. Vše tedy stojí na slovu člověka, kterého soudy označily za lháře,“ uvedl na síti X.

Podle Ženíškova spolustraníka Jiřího Pospíšila, řekl Babiš to měl říct hned po volbách, kdy bylo jasné, že bude sestavovat vládu. „Ušetřili bychom si tak dva měsíce tanečků a jeho vláda mohla již vzniknout,“ napsal redakci iDNES.cz. Doplnil, že slepý svěřenský fond by měl naplnit zákon o střetu zájmů.

Podle šéfa TOP 09 Matěje Ondřeje Havla měl Babiš na řešení roky. „Teď v tlaku oznamuje změny, jejichž detaily se budeme dozvídat až za pochodu. A opět jsme odkázáni na slovo člověka, který už opakovaně prokazatelně lhal. Bude proto na místě důsledná kontrola každého jeho kroku,“ sdělil Havel.

Předseda Starostů Vít Rakušan slibuje, že jeho hnutí bude i nadále pečlivě sledovat, jak bude vláda Agrofert dotovat. „Bude ho spravovat nezávislý správce, kontrolovat nezávislý protektor a ty bude vybírat opět někdo nezávislý. A dotace, předpokládám, bude Babišova vláda přidělovat taky nezávisle. Formálnost dle zákona může být naplněna, ale důvěryhodnost za mě určitě ne,“ napsal redakci.

Důkladnou kontrolu avizuje i Zdeněk Hřib (Piráti). „Jediný způsob, který by vše „nadobro“ a čistě vyřešil, je prodat Agrofert nebo nebýt premiér. Slepý fond, který výhledově přejde na děti, v sobě pořád může skrývat důvod činit rozhodnutí ve prospěch Agrofertu,“ reagoval Hřib na síti X.

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim v pražském Obecním domě. (4. listopadu 2025)
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO.
Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025)
Tisková konference před jednáním Poslanecké sněmovny. Na snímku Vít Rakušan (Starostové). (5. listopadu 2025)
12 fotografií

Předseda Pirátů také upozornil, že „Andrej Babiš umí velmi dobře obcházet pravidla tak, aby měl nakonec finální prospěch hlavně on sám. A také je velmi dobrý ve lhaní“.

Předseda lidovců Marek Výborný je rád, že se Babiš konečně vyjádřil. „Na první pohled se zdá, že tímto krokem podmínky zákona naplní, je ale důležité, aby to posoudili experti,“ řekl Výborný.

Důležité podle Výborného bude pohlídat, aby se oznámené kroky staly realitou. „Opakovaně jsme byli svědky, že něco řekl a stalo se to jinak, nebo vůbec,“ podotkl a také upozornil na to, že nezaznělo, kdy Babiš k oznámeným krokům přistoupí.

Krok přesahuje požadavky zákonů, míní Babiš

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ve čtvrtek uvedl, že s firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice.

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Babiš tak vyhověl požadavku prezidenta Petra Pavla, který ve čtvrtek oznámil, že až Babiš veřejně vystoupí, je připravený jmenovat ho v krátké době. Jmenování by se mohlo odehrát v příštím týdnu.

Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Podle Babiše kroky daleko přesahují požadavky předpisů.

„Tento krok, který daleko přesahuje požadavky zákonů, pro mě nebyl snadný, protože svou firmu jsem budoval téměř půl života a velmi mě to mrzí i kvůli tomu, že budu muset odejít i z místa předsedy Nadace Agrofert,“ uvedl Babiš ve videu zveřejněném na sociálních sítích.

„Akcie Agrofertu se mi již nikdy nevrátí, a to ani po mém odchodu z politiky,“ upřesnil šéf hnutí ANO.

Vstoupit do diskuse (106 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na zhruba 116 milionů vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy...

4. prosince 2025  20:55

Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel ocenil, že předseda ANO Andrej Babiš „jasně a srozumitelně“ naplnil jejich dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Pavel uvedl, že ho jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. Babišovo...

4. prosince 2025  20:13,  aktualizováno  20:49

Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu

Zásah nemocnice Soroka po raketovém útoku Íránu na izraelské město Beer Ševa...

Na následky zranění, která utrpěl při ozbrojených střetech mezi palestinskými klany, ve čtvrtek zemřel Jásir Abú Šabáb, vůdce ozbrojené skupiny, jež v Gaze bojuje proti teroristickému hnutí Hamás....

4. prosince 2025  20:47

Nemusím střílet na všechno. Američanova laskavost k ruským zajatcům zaujala web

Nemám nutkání střílet na všechno. Američan zaujal laskavostí k ruským zajatcům

Americký dobrovolník, který bojuje v řadách ukrajinské armády na Donbasu, na sebe upoutal pozornost videem z terénu, na kterém se chová laskavě k příslušníkům ruských invazních sil. Američan chce,...

4. prosince 2025  20:24

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

4. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

„Zachraňujeme neruské čerpací stanice.“ USA pozastavily část sankcí proti Lukoilu

Čerpací stanice Lukoil v americkém městě Newark. Tamní úředníci pozastavili...

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje...

4. prosince 2025  19:53

Poblíž místa v Irsku, kudy letělo letadlo Zelenského, se vznášely podezřelé drony

Ilustrační snímek

Irské námořnictvo zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tam letěl na oficiální návštěvu. Drony se objevily...

4. prosince 2025  19:40

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...

4. prosince 2025  19:33

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu. Incident zachytila kamera

Mladistvá dívka napadla v metru muže.

Policie hledá svědky napadení ze 17. listopadu v metru ve stanici Národní třída. Teprve sedmnáctiletá dívka tam zaútočila na 81letého muže. Kriminalisté žádají, aby se svědci, kteří jsou vidět na...

4. prosince 2025  19:19

Počet pacientů se srdečním selháním se do 15 let zdvojnásobí, varují odborníci

ilustrační snímek

Pacientů se srdečním selháním bude za 15 let skoro dvojnásobek proti současným zhruba 370 tisíc. Nemoc, při níž srdce postupně slábne, je třeba podle lékařů zachytit včas. Zaměří se na to od ledna i...

4. prosince 2025  18:20

Úleva pro majitele aut starších 10 let. Státy EU odmítly technické kontroly každý rok

Ilustrační snímek

Členské státy EU se ve čtvrtek shodly na tom, že technické kontroly vozidel pro automobily starší deseti let se budou nadále konat každé dva roky a nikoli každý rok, jak navrhovala Evropská komise....

4. prosince 2025  18:15

Hrozil na chatu, u školy ho sebrala policie. Vedle v průmyslovce se zabarikádovali

Policie kvůli výhrůžce zasahovala ve škole v centru Prahy. (4. prosince 2025)

Policie ve čtvrtek dopoledne kvůli oznámení o výhrůžce od studenta zasahovala ve škole nedaleko Staroměstského náměstí. Policisté studenta zajistili, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, informoval mluvčí...

4. prosince 2025  10:08,  aktualizováno  17:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.