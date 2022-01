Stínová vláda zasedne ve čtvrtek. Budete o nás slyšet, řekl expremiér Babiš

„Ve čtvrtek tento týden 20. ledna zasedne poprvé naše stínová vláda. To nebude jen formální vláda, bude to vláda, která bude zasedat, bude mít tiskové konference,“ řekl Babiš v Čau lidi. Svůj pořad Babiš coby premiér představoval každou v neděli, nově se bude na sociálních sítích objevovat vždy v pondělí.

Expremiér doplnil, že půjde o stínovou vládu, která by byla připravená i skutečně vládnout. „Ale jelikož jsme sice volby vyhráli individuálně, ale celkově jsme je prohráli, tak budeme stínová vláda a budete o nás slyšet,“ dodal. Poukázal tak na to, že první místo ve volbách obsadila koalice SPOLU, kterou tvoří strany tři.

Konkrétní jména členů Babiš nepředstavil, jak ale již dříve MF DNES informovala, ve stínové vládě by mohl zasednout třeba gastroenterolog Julius Špičák, který by tak měl nahradit Adama Vojtěcha v pozici ministra zdravotnictví. Stínovým ministrem spravedlnosti by zase měl být bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček.

Dále by se ve stínové vládě měl objevit třeba exministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, exministryně financí Alena Schillerová či další exministři Richard Brabec (životní prostředí) a Lubomír Metnar (obrana).

Dalším pravděpodobným členem je moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák a poslanci Karel Tureček, Patrik Nacher či Jaroslav Bžoch.

Koncept stínové vlády není v české politice ničím novým, měli je například Jiří Paroubek či Mirek Topolánek. Jde o jakousi obdobu kabinetu, kterou sestavuje opoziční politická strana. Stínoví ministři v ní často sledují a veřejně kritizují kroky skutečných ministrů.