Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už dříve smazal

Autor: ,
  13:34
Vrchní soud v Praze ve středu zamítl žalobu, kterou v roce 2021 podali Piráti na Andreje Babiše (ANO) kvůli příspěvku z června 2021. Současný premiér v něm tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem do domácností migranty. Příspěvek nicméně na základě předchozího pravomocného rozhodnutí soudu již ze svého účtu odstranil. Piráti podle svého předsedy Zdeňka Hřiba zvažují další právní kroky.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vrchní soud dříve rozhodl, že musí Babiš příspěvek smazat. Věc mu vrátil Nejvyšší soud (NS). Podle něj vrchní soud nevzal v úvahu všechna relevantní kritéria, která je třeba zvažovat při poměřování práva na svobodu projevu s právem na ochranu pověsti právnické osoby.

Odvolací senát ve středu formálně potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Praze. Zatímco však prvostupňový soud žalobu zamítl kvůli tomu, že podle jeho názoru příspěvek do práv strany nezasáhl, odvolací soud k zamítnutí přistoupil proto, že žalovaný příspěvek Babiš ze sítě X smazal.

Piráti dávají žalobu na Babiše kvůli tvrzení, že chtějí nastěhovat migranty

„Odstraňovací nárok nelze realizovat, protože jeho výkon by byl fakticky nemožný. Z toho důvodu jsme dospěli k názoru, že ten výrok tak, jak ho učinil soud prvního stupně, to znamená, že zamítl žalobu, je správný,“ konstatoval soudce Roman Horáček.

Politická diskuse musí mít hranice

Soudce ale řekl, že oproti předchozímu rozhodnutí, kdy žalobě vyhověl a nařídil Babišovi příspěvek smazat, se názor soudu nezměnil.

„V našem původním rozhodnutí jsme vyjádřili relativně jednoduchý názor, který spočívá v tom, že i hranice svobody projevu v rámci politického projevu musí mít nějaké omezení, že to není bezbřehá diskuse, že ta diskuse musí nějakými způsoby nikoliv být regulována, ale musí poskytovat ochranu druhé straně. Na tom našem názoru se nic nezměnilo, my na něm setrváváme,“ uvedl Horáček.

Podle Hřiba rozhodnutí soudu vysílá signál, že ani ve volební kampani nemá být „dovoleno vše“.

„Slušný člověk by se omluvil a příspěvky smazal i bez soudu. Neudělal tak, proto budeme zvažovat další kroky před nabytím právní moci rozsudku,“ napsal předseda Pirátů na sociální síti X.

„V daném případě my zcela otevřeně říkáme, že se domníváme, že i v té politické diskusi a je jedno, jestli je to v rámci předvolebního boje, nebo v rámci běžného života, určité hranice nastaveny při projevech být mají,“ dodal soudce Horáček. Tyto hranice se ale podle něj postupně mění v důsledku vztahu občanů k úrovním, na kterých se politická diskuse pohybuje.

„Úlohou soudu není nastavovat slušnost mezi občany, úlohou soudu nepochybně není ani nastavovat určitá kritéria - abychom řekli toto slovo povolené je povolené a toto slovo povolené není. Úloha soudu je chránit jednu stranu proti druhé straně co se týká ochrany určitých práv, a v daném případě jsme toho názoru, že nelze zcela opomenout ochranu dobré pověsti právnické osoby,“ uvedl Horáček.

Kontext v daném případě byl podle názoru odvolacího senátu hraniční.

Spor mezi Babišem a Piráty vznikl v roce 2021 před sněmovními volbami kvůli debatě nad sdílenou ekonomikou. Babiš se ve Sněmovně ohradil proti Pirátům se slovy: „My nechceme sdílet naši zemi“. V knize svých vizí přitom o několik let dřív psal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty. Rozdíl pak na sociální síti vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení.

„Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta,“ napsal Babiš na síti X v příspěvku, který již smazal. Obdobný příspěvek ze stejného období je na síti X stále dostupný, nebyl však předmětem žaloby.

Zdeněk Hřib (Piráti) po povolební schůzce s Petrem Pavlem na Pražském hradě. (6. října 2025)
Premiér Andrej Babiš na zasedání vlády, která mimo jiné bude projednávat rozpočet na rok 2026. (26. ledna 2026)
Soud zamítl žalobu České pirátské strany na premiéra Andreje Babiše kvůli příspěvku na síti X.com
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu hnutí (24. ledna 2026)
9 fotografií
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Indonésanka dostala 140 ran holí za nemanželský sex, v bolestech omdlela

Mravnostní policie v indonéském Banda Acehu trestá 140 ranami holí ženu, která...

Mravnostní policie v indonéské provincii Aceh potrestala pár 140 ranami holí za to, že se dopustil nemanželského sexu a pití alkoholu. Žena při výkonu trestu v bolestech omdlela. Šlo zřejmě o jeden z...

K souzení pádu vyhlídky s dětmi dorazila jen půlka obžalovaných, vinu odmítli

Okresní soud v Děčíně se začal zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v...

Okresní soud v Děčíně začal rozplétat okolnosti zřícení vyhlídkové plošiny v Markvarticích na Děčínsku, na níž stály děti z nedalekého tábora. Došlo k tomu v srpnu 2023. V nemocnici skončilo osm...

4. února 2026,  aktualizováno  13:50

Nikdo neměl koule říci, že je to mimo, vytkl Jurečka vládě Macinkovy SMS

Přímý přenos
Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra...

Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr...

4. února 2026  5:55,  aktualizováno  13:48

Brit Awards 2026: Kdy se předávají a kde sledovat přenos

Soška pro britské umělce

Brit Awards, často označované zkráceně jako Brits, jsou hudební ceny udělované organizací British Phonographic Industry za nejlepší domácí i mezinárodní nahrávky a interprety daného roku. Udělují se...

4. února 2026  13:47

Chci ruské občanství, říká v Kremlem řízené televizi plzeňský zastupitel

Jakub Zieba je zastupitelem městského obvodu Plzeň 1 a velkým propagátorem...

Zástupci vedení městského obvodu Plzeň 1 na Lochotíně se už podruhé distancovali od chování jejich zastupitele Jakuba Zieby (za SPD). Mladý Plzeňan se cítí jako Rus, propaguje Rusko a chce mimo jiné...

4. února 2026  13:40

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala, byl nalezen mrtvý. Zemřel násilnou smrtí a stál za ní nejspíš muž, který zemřel po neúspěšném útěku před policií pádem z okna. Vyplývá to z...

4. února 2026  12:39,  aktualizováno  13:37

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už dříve smazal

Zdeněk Hřib (Piráti) po povolební schůzce s Petrem Pavlem na Pražském hradě....

Vrchní soud v Praze ve středu zamítl žalobu, kterou v roce 2021 podali Piráti na Andreje Babiše (ANO) kvůli příspěvku z června 2021. Současný premiér v něm tvrdil, že Piráti chtějí nastěhovat lidem...

4. února 2026  13:34

Disney má nového šéfa. Kormidlo přebírá dosavadní šéf zábavních parků

Šéf divize zábavních parků Josh D’Amaro nahradí Boba Igera ve funkci...

Novým generálním ředitelem americké zábavní společnosti The Walt Disney Company stane Josh D’Amaro, oznámila ve středu firma v tiskové zprávě. Dosud působil jako šéf divize zábavních parků....

4. února 2026  13:29

Babiš navštívil Pavla na Hradě. Řešili Macinku, shodli se na společných schůzkách

Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na...

Premiér Andrej Babiš se sešel s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Kromě jiných záležitostí řešili také zprávy, které ministr zahraničí Petr Macinka posílal prezidentovu poradci Petru...

4. února 2026  6:20,  aktualizováno  13:26

Pavel Turka nikdy nejmenuje, řekl Babiš. Prezident čeká na návrh jiného kandidáta

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Premiér Andrej Babiš prohlásil, že otázku možného působení čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ve vládě považuje za uzavřenou. „Je jasné, že ho pan prezident nikdy nejmenuje,“ řekl Babiš...

4. února 2026  11:54,  aktualizováno  13:14

V libereckém nákupním centru hořelo, čtyři lidi vezla záchranka do nemocnice

Hasiči v Liberci vyjížděli k požáru v nákupním centru Géčko. Pět lidí se...

K požáru v prodejně elektra v nákupním centru Géčko v Růžodole vyjížděli ve středu ráno hasiči. Sedm lidí před plameny uteklo, pět z nich se nadýchalo kouře.

4. února 2026  13:09

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nechceme konflikt s Pavlem, zahraniční politiku s ním budu řešit já, uvedl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) hovoří na tiskové konferenci po zasedání...

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se ve středu zúčastnili jednání Bezpečnostní rady státu, předtím se spolu setkali na soukromé schůzce. Babiš po zasedání bezpečnostní rady zdůraznil, že s...

4. února 2026  6:30,  aktualizováno  13:07

Z podzemí na Karvinsku vyvezli poslední vozík s černým uhlím, chystá se průvod a mše

Horníci vyvezli z podzemí Dolu ČSM na Karvinsku poslední vozík naplněný černým...

Horníci ve středu v poledne z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezli symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech končí dobývání černého uhlí nejen v Ostravsko-karvinském...

4. února 2026  9:07,  aktualizováno  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.