Slepý svěřenský fond využil exprezident Obama či bývalá britská premiérka Mayová

Blind Trust nebo také slepý svěřenský fond je instrument pro správu majetku, obvyklý zejména v zahraničí. Tento institut vznikl jako nástroj pro politiky či veřejně známé osoby, které během výkonu své funkce nemohou být ve střetu zájmu.
Podstatou slepého svěřenské fondu je, že správce – který je v ideálním případě na jeho zakladateli naprosto nezávislý – má úplnou volnost v tom, jak bude s majetkem v něm nakládat, a zároveň zakladatele o svém počínání nijak neinformuje. Zakladatel tak nemá jakoukoliv možnost správce ani majetek ve fondu kontrolovat. Majetek zůstává ve slepém fondu obvykle jen po dobu výkonu veřejné funkce.
Partner právní kanceláře Portos Milan Kučera již dříve řekl, že na správci by měla panovat parlamentní shoda. Česká legislativa však zatím slepé fondy nezná. Bylo by tak zapotřebí výrazně změnit zákon.
„Na druhou stranu si nemyslím, že to je něco zcela nedosažitelného, co by se v rámci některé z budoucích novel nedalo do českého právního řádu zavést nebo zavést v alespoň nějaké minimální úrovni, která by ten současný stav zlepšila,“ doplnil Kučera.
Slepé fondy jsou například známé z kanadské právní úpravy, z USA nebo Velké Británie.
Jedním z prvních vrcholných politiků, který slepý fond využil, byl podle zpravodajského serveru The Guardian americký prezident Lyndon Johnson (ve funkci 1963-1969), který se rozhodl do fondu vložit svou televizní stanici v Texasu, kterou vlastnil před vstupem do Bílého domu. Do slepého fondu převedl před svým nástupem do funkce prezidenta v lednu 1977 rodinnou farmu na pěstování arašídů Jimmy Carter. Firma se ale během řízení slepým fondem propadla do ztráty.
V nedávné minulosti tento typ fondu během plnění veřejných funkcí využil také například prezident USA z let 2009 až 2017 Barack Obama nebo britská premiérka Theresa Mayová (ve funkci 2016 až 2019). Mayovou tehdy britský tisk kritizoval za to, že své majetky nesvěřila do slepého fondu už v době, kdy byla britskou ministryní vnitra, tedy v letech 2010 až 2016.