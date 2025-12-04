Slepý svěřenský fond využil exprezident Obama či bývalá britská premiérka Mayová

Autor: ,
  21:32
Slepý svěřenský fond neboli blind trust využilo hned několik amerických prezidentů nebo britská premiérka Theresa Mayová. Předseda ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát se holdingu Agrofert, kvůli kterému mu hrozil střet zájmů. Firmu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce a kontrolovat ji bude nezávislý protektor. Někteří právníci i politici řešení označili za slepý fond.
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Andrej Babiš (ANO)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...
Britská premiérka Theresa Mayová (12. února 2019
Barack Obama během návštěvy Velké Británie (18. března 2024)
47 fotografií

Blind Trust nebo také slepý svěřenský fond je instrument pro správu majetku, obvyklý zejména v zahraničí. Tento institut vznikl jako nástroj pro politiky či veřejně známé osoby, které během výkonu své funkce nemohou být ve střetu zájmu.

Podstatou slepého svěřenské fondu je, že správce – který je v ideálním případě na jeho zakladateli naprosto nezávislý – má úplnou volnost v tom, jak bude s majetkem v něm nakládat, a zároveň zakladatele o svém počínání nijak neinformuje. Zakladatel tak nemá jakoukoliv možnost správce ani majetek ve fondu kontrolovat. Majetek zůstává ve slepém fondu obvykle jen po dobu výkonu veřejné funkce.

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Andrej Babiš (ANO)
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, když se stane premiérem. (27. listopadu 2025)
Britská premiérka Theresa Mayová (12. února 2019
47 fotografií

Partner právní kanceláře Portos Milan Kučera již dříve řekl, že na správci by měla panovat parlamentní shoda. Česká legislativa však zatím slepé fondy nezná. Bylo by tak zapotřebí výrazně změnit zákon.

„Na druhou stranu si nemyslím, že to je něco zcela nedosažitelného, co by se v rámci některé z budoucích novel nedalo do českého právního řádu zavést nebo zavést v alespoň nějaké minimální úrovni, která by ten současný stav zlepšila,“ doplnil Kučera.

Slepé fondy jsou například známé z kanadské právní úpravy, z USA nebo Velké Británie.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Jedním z prvních vrcholných politiků, který slepý fond využil, byl podle zpravodajského serveru The Guardian americký prezident Lyndon Johnson (ve funkci 1963-1969), který se rozhodl do fondu vložit svou televizní stanici v Texasu, kterou vlastnil před vstupem do Bílého domu. Do slepého fondu převedl před svým nástupem do funkce prezidenta v lednu 1977 rodinnou farmu na pěstování arašídů Jimmy Carter. Firma se ale během řízení slepým fondem propadla do ztráty.

V nedávné minulosti tento typ fondu během plnění veřejných funkcí využil také například prezident USA z let 2009 až 2017 Barack Obama nebo britská premiérka Theresa Mayová (ve funkci 2016 až 2019). Mayovou tehdy britský tisk kritizoval za to, že své majetky nesvěřila do slepého fondu už v době, kdy byla britskou ministryní vnitra, tedy v letech 2010 až 2016.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Rusko posílá ukrajinské děti na převýchovu do Severní Koreje, zní kritika

Podvýbor pro přidělování finančních prostředků Senátu USA pořádá ve Washingtonu...

Rusko posílá odvlečené ukrajinské děti do převýchovných táborů v Severní Koreji, uvedl ve čtvrtek ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec, který Moskvu obvinil z toho, že pokračuje v systematickém...

4. prosince 2025  22:25

Vlak srazil na Blanensku ženu. Provoz je zaveden na jedné traťové koleji

Mladík v Černošicích uvázl ve dveřích osobního vlaku, který ho následně několik...

Ve čtvrtek v noci srazil vlak ženu mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Provoz byl v 20:15 uzavřen v obou směrech. Na místo byl vyslán záchranářský vrtulník, žena však na místě...

4. prosince 2025  21:24,  aktualizováno  21:55

Slepý svěřenský fond využil exprezident Obama či bývalá britská premiérka Mayová

Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Slepý svěřenský fond neboli blind trust využilo hned několik amerických prezidentů nebo britská premiérka Theresa Mayová. Předseda ANO Andrej Babiš se rozhodl vzdát se holdingu Agrofert, kvůli...

4. prosince 2025  21:32

Babišův způsob řešení je přijatelný, záleží však na detailech, shodují se právníci

Sídlo společnosti Agrofert na pražském Chodovci.

Právníci považují řešení střetu zájmů, které představil ve čtvrtek budoucí premiér Andrej Babiš (ANO), za přijatelné a vyhovující. Vyplývá to z vyjádření ústavního právníka Jana Kysely a děkana...

4. prosince 2025  21:11,  aktualizováno  21:17

Elektromobilů má být příští rok ve světě už 116 milionů, tahounem je Čína

Faceliftovaná Škoda Enyaq

Počet elektromobilů na silnicích po celém světě by se měl v příštím roce zvýšit o 30 procent na zhruba 116 milionů vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem i hybridní vozy...

4. prosince 2025  20:55

Babiš splnil dohodu, jmenuji ho v úterý, řekl Pavel. Reakce politiků jsou smíšené

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Prezident Petr Pavel ocenil, že předseda ANO Andrej Babiš „jasně a srozumitelně“ naplnil jejich dohodu ohledně řešení střetu zájmů. Pavel uvedl, že ho jmenuje premiérem v úterý 9. prosince. Babišovo...

4. prosince 2025  20:13,  aktualizováno  20:49

Změní Izrael strategii? Co přinese smrt palestinského bojovníka proti Hamásu

Zásah nemocnice Soroka po raketovém útoku Íránu na izraelské město Beer Ševa...

Na následky zranění, která utrpěl při ozbrojených střetech mezi palestinskými klany, ve čtvrtek zemřel Jásir Abú Šabáb, vůdce ozbrojené skupiny, jež v Gaze bojuje proti teroristickému hnutí Hamás....

4. prosince 2025  20:47

Nemusím střílet na všechno. Američanova laskavost k ruským zajatcům zaujala web

Nemám nutkání střílet na všechno. Američan zaujal laskavostí k ruským zajatcům

Americký dobrovolník, který bojuje v řadách ukrajinské armády na Donbasu, na sebe upoutal pozornost videem z terénu, na kterém se chová laskavě k příslušníkům ruských invazních sil. Američan chce,...

4. prosince 2025  20:24

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

4. prosince 2025  18:56,  aktualizováno  20:03

„Zachraňujeme neruské čerpací stanice.“ USA pozastavily část sankcí proti Lukoilu

Čerpací stanice Lukoil v americkém městě Newark. Tamní úředníci pozastavili...

Americká vláda pozastavuje část sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil. Zdůvodňuje to snahou umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. O čtvrtečním oznámení Washingtonu informuje...

4. prosince 2025  19:53

Poblíž místa v Irsku, kudy letělo letadlo Zelenského, se vznášely podezřelé drony

Ilustrační snímek

Irské námořnictvo zaznamenalo pět dronů pohybujících se poblíž prostoru, kam mířilo letadlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který tam letěl na oficiální návštěvu. Drony se objevily...

4. prosince 2025  19:40

Eurovize se bortí, kvůli Izraeli odstupují Španělsko, Nizozemsko a Irsko

Vítěz 69. ročníku Eurovision Song Contest 2025 v Basileji JJ, vlastním jménem...

Španělsko, Nizozemsko a Irsko odstupují ze soutěže Eurovize, reagují tak na dnešní hlasování Evropské vysílací unie (EBU), díky němuž se bude moci i příštího ročníku této mezinárodní písňové soutěže...

4. prosince 2025  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.