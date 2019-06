Babiš protesty nevyslyší. Demise? Ani na pikosekundu mě to nenapadlo, říká

Sledujete někdy, co stojí na transparentech na demonstracích proti vám? Jakási mladá dáma teď měla transparent – cituji – „Už jdi do pr.…“. Zapřemýšlel jste v uplynulých dnech, že byste šel podat demisi?

Pokud se dívám na televizi, občas tam člověk něco zahlédne. Když mi tady tu dámu ukazujete na obrázku, vypadá sympaticky. Mrzí mě, že mě nemá ráda, ale asi s tím nic udělat nemůžu. Ale vážně, nenapadlo mě to ani na vteřinu, ani na pikosekundu. Nevidím k tomu důvod. Mě ty protesty mrzí, ale část lidí uvěřila lžím, které o mně opakuje opozice, aktivističtí novináři a lidé, co mě chtějí odstranit z politiky. Ze společnosti se vytrácí schopnost normální diskuse, schopnost naslouchat argumentům.

Co vás teď vlastně víc straší? Desetitisícové demonstrace, nebo návrhy auditních zpráv, podle kterých jste ve střetu zájmů a Česku hrozí, že bude vracet stovky milionů korun?

Nic mě nestraší. Proč říkáte, že Česko bude kvůli mně něco vracet, když to není pravda? Česko už vrátilo 35 miliard kvůli tradičním demokratickým stranám. Ty peníze jsou nevratné, ztracené. Kalousek byl ve vládě, když došlo k zastavení čerpání dotace, protože všichni věděli, jak se tu kradlo ze zakázek na dálnice, když tu stál kilometr dálnice 350 milionů. Za nás ty samé dálnice stojí o půlku míň. Tehdy v letech 2011 byly zastaveny dotace. Korekce třeba na operační program Doprava byly za léta 2012 a 2013 celkem 14 miliard.

Teď přišel nestandardně audit, kdy různí lidé dvě hodiny dopředu volali, že přijde dokument, a nakonec přišel bez podpisů a průvodního dopisu. Když jim naše reprezentace volala, aby to dodali v pořádku, poslali to o den později večer. Otázkou tedy je, proč tak spěchali. Od té doby někdo neustále lhal o tom, co to znamená. Kvůli Agrofertu nebo mně se nikdy nemusely vracet žádné prostředky. Nebyl a není k tomu důvod.

Podle návrhů auditních zpráv se v jednom případě jedná téměř o půl miliardy, ve druhém o 63 milionů, které by stát musel za Agrofert vracet…

(skáče do řeči) No, ale všichni strašili, že je to zdrcující. Co je na tom zdrcujícího? Vždyť mluvili o miliardách v zemědělství. Ale především: je to jenom předběžný návrh. Jsem přesvědčen, že to čeští úředníci vyvrátí. Nebo máte pocit, že by mojí bývalé firmě Mládek (bývalý ministr průmyslu za ČSSD Jan Mládek – pozn. red.) nahrál nestandardně nějaké dotace? Vždyť když mluvíme o té první části, bylo to všechno v jeho éře v rámci programu na ministerstvu průmyslu. Zásadně odmítám, že by něco proběhlo nestandardně. A hlavně, já z firmy odešel v roce 2014 a pak jsem ji podle lex Babiš vložil do svěřenského fondu. Z Evropské komise ale do návrhu auditu údajně napsali výklad českého zákona, který je víceméně argumentačně okopčený od Pirátů a zkorumpované neziskovky Transparency International.

Vy to neustále označujete za útok na Česko, na český rozpočet, naznačujete útok na vás kvůli tomu, že v rámci visegrádské čtyřky odmítáte migraci a chcete vlastního šéfa Evropské komise. Fakt si myslíte, že vás chce z komise někdo likvidovat?

Za útok na české zemědělství to nezávisle na mě označil ministr zemědělství Toman za ČSSD. Já to označuji za útok na český rozpočet, protože pokud by u programů inovace či energetických věcí byla pravda to, co říkají – jakože to pravda není – tak by přišly desítky a stovky firem v souhrnu až o 30 miliard.

Vážně si myslíte, že vás chce z EK někdo likvidovat kvůli postojům k migraci a volbě šéfa komise?

Ne, nevím. To byla spíš taková řečnická otázka. Možná jsem to v těch emocích řekl… Já doufám, že to tak není. A že to je akce nějakých struktur mimo komisi. Hlavní udavač je senátor Pirátů Wagenknecht. Na základě jeho udání čeští daňoví poplatníci zaplatili 800 milionů korun. On naši zemi poškodil a snaží se mě dostat z politiky kvůli osobní zášti, že nedostal nějakou trafiku. Ale já prostě nedávám nikomu trafiky, teplá místečka ve státní správě.

Lidé, kteří se problematice fondů věnují, tvrdí, že se návrh auditní zprávy téměř nedá stoprocentně zvrátit. To znamená, že i kdyby Česko s námitkami uspělo, tak…

(skáče do řeči) To není pravda. Psali jste, že Česko bude vracet 22 milionů. Tehdy tam byl Faltýnek. Po roce a půl přišli a řekli, že se původní předpoklad nenaplnil. Neplatilo se nic.

Byly tam ale dva podstatné rozdíly. První, že se to odehrálo v době před platností zákona o střetu zájmů. Zadruhé tehdy neexistoval onen návrh auditní zprávy, o prověřování a možnosti vrácení peněz se jen spekulovalo v médiích.

Byla to předběžná zpráva. Bylo to úplně stejné. Konečné výsledky se mohou měnit, to je tam napsané.

Kdyby se přece jen měly nějaké peníze vracet, kdo by je zaplatil? Stát, nebo Agrofert?

Proč by to měla platit moje bývalá firma? Nic tady nezapříčinila, tak proč se ptáte na takové nesmyslné otázky? Proč by to měli platit? Bylo jasně řečeno, že na ministerstvu průmyslu byli dva čeští auditoři, kteří se chovali značně nestandardně, vůbec nebrali v potaz argumenty státních úředníků za ministerstvo, moji bývalou firmu ani nekontaktovali. To je úplně stejné jako OLAF. Chovali se na hraně šikany.

Takže by to zaplatil stát?

Proč mi kladete otázku na věc, která nenastala? Nemusíte neustále spekulovat. Jsem přesvědčen, že není důvod, aby Česko vracelo peníze.

Neuvažoval jste ve světle posledních událostí, že byste Agrofert prodal úplně?

Já Agrofert nemám, jak ho mohu prodávat?

Mohl byste třeba vaší manželce Monice sedící za vás ve svěřenských fondech dát pokyn, ať začne prosazovat prodej firmy, ne?

Prosím vás, já žádné pokyny nedávám, ani nemohu. Chovám se podle lex Babiš, na který je ústavní stížnost. Už to tam leží dva roky a nikdo s tím nic nedělá. Nikdo ten zákon nebyl schopen správně vyložit. Nechápu, proč to Ústavní soud neřeší. A moje žena? Já ani nevím, kde sedí.

Ve svěřenských fondech, kromě jiného. Fakt vás nenapadlo jí něco takového říct?

No ano, někde tam sedí. Ale my se o Agrofertu vůbec nebavíme, protože ji to zkrátka ani nezajímá. A nenapadlo mě to. Proč by mělo? Má spoustu své práce a svých nadačních projektů. Nebavíme se doma o firmě. Už tak ji dost otravuji, celou svou rodinu otravuji svým působením v politice, a mě to mrzí.

Pojďme k demonstracím. Co se vám honí hlavou, když vidíte stále víc a víc lidí a umělců, kteří proti vám vystupují?

No, nevím. Připadá mi to absurdní. Je to věcí té mediální masáže a vylhaných věcí, které tu jedou média proti mně dlouho, a někteří lidi tomu věří. Nechtějí slyšet konkrétní fakta.

Několikrát jste naznačil, že demonstrace nemusí být až tak spontánní a že je někdo řídí. Fakt si to myslíte?

Ne, ne, nemyslím si, že by to někdo řídil. Nemyslím si to. Nechci o tom spekulovat. Lidi mají právo demonstrovat, tak projevují svůj názor. Ale ten je na základě vylhaných věcí. Nebyl jsem estébák, nikdy jsem nic neukradl. Vždyť tam protestuje spousta novinářů, komentátorů, kteří mě nesnášejí. Spousta mých hejtrů, politiků. To je celá ta parta, která tu spolu byla desítky let. Já bych byl moc rád, kdyby si konečně založili politickou stranu a utkali se s námi ve svobodných a demokratických volbách. O tom hlavně je přeci demokracie.

Navíc je teplo, tak třeba chtějí jít na koncert, jak jste řekl před zatím největší demonstrací na Václavském náměstí...



Prosím vás, to byla první věta, když jsem mluvil s jednou novinářkou, se kterou se známe dlouho. Myslel jsem, že to nepoužije. Byla to nadsázka, blbej pokus o vtip. Nicméně použila to. No, tak už jsem se za to omluvil, takže to víc nechci komentovat.

Organizátoři protestů v čele s Mikulášem Minářem se s vámi dožadují dialogu, nejlépe v televizi…

Ale však oni mají dialog s paní Benešovou. Já nejsem ministr spravedlnosti. Byla tu na Úřadě vlády Rekonstrukce státu, sedm opatření v oblasti justice se probíralo dvě hodiny, já u toho byl hodinu. To znamená, že komunikujeme, akorát to nikdo nechce slyšet. Pan Minář byl s paní Benešovou na kulatém stolu.

On chce mluvit s vámi.

Proč bych se s ním potkával? O čem bych se s ním bavil? Bohužel on má jasný antibabišovský názor.

Ptal jsem se proto, že vám dialog s představiteli demonstrantů doporučuje i vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Mně to nedoporučuje. Já se s ním v pátek viděl asi pětkrát a neřekl to ani jednou.

Do novin řekl, že byste se s nimi setkat měl.

Do novin to říká, ale mně to neřekl. Takže nevím, proč to vykládá médiím. Kdyby to vážně chtěl, tak předpokládám, že by mě k tomu vyzval osobně.

Kdyby se tak stalo, vyslyšíte ho?

Ne. Proč bych to dělal? Pan Hamáček by si raději měl udělat pořádek v sociální demokracii.

Jak to myslíte?

No, tak pokud mě tři jeho poslanci (včetně šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky – pozn. red. ) údajně přes média vyzývají, abych nebyl premiér… Vždyť tito s námi podepsali koaliční smlouvu. Moc tomu nerozumím.

Podle mých informací z ČSSD je pro ně teď, než jak za pár měsíců skončí audit Evropské komise, důležitější, zda jim u prezidenta pomůžete prosadit výměnu ministra kultury. Návrh na odvolání Antonína Staňka a jmenování Michala Šmardy jste Miloši Zemanovi poslal už minulý týden, od té doby se nestalo nic. Máte nějaké zprávy, kdy k výměně dojde

Nemám.

Řešil jste to nějak s prezidentem?

Ne.

Co byste dělal, kdyby prezident nekonal a socialisté na vás tlačili? Šel byste třeba do kompetenční žaloby na Miloše Zemana k Ústavnímu soudu?

Určitě nechci podávat žalobu na pana prezidenta. Šel bych ho navštívit a jednal s ním o tom, že to takto máme v rámci koaliční smlouvy. Že se sociální demokracie domnívá, že jde o nejlepšího kandidáta, a já jsem to akceptoval. Na rozdíl od Sobotky, který mi odmítl jmenovat paní Schillerovou, když mě vyhodil z ministerstva financí.

Před pár dny podal váš právník návrh na zastavení vašeho stíhání v kauze Čapí hnízdo. Státnímu zástupci, jenž rozhoduje o vaší případné obžalobě, je přece jasné, že se stíháním nesouhlasíte. Co si tedy od kroku vašeho právníka slibujete? Někteří lidé to mohou interpretovat tak, že se snažíte konečný verdikt odsunout. Co vy na to?

Co by to mělo znamenat? Znamená to, že jsem nic neudělal, není pro to žádný důkaz, a proto ten právník takto postupuje. Říkáme od začátku to samé. Chápu, že někteří novináři, kteří stojí za všemi těmi prasárnami a úniky informací, mě už dávno odsoudili. Ale já jim odpouštím. Nechci k nikomu cítit zášť.

Sociální demokraté – údajně včetně Jana Hamáčka – v soukromých rozhovorech říkají, že kdybyste byl v kauze Čapí hnízdo obžalován a chtěl zůstat premiérem, odešli by z vlády. Usiloval byste v takovém případě o předčasné volby, nebo chtěl dovládnout s menšinovým kabinetem opřeným o komunisty a SPD Tomia Okamury?

Kdyby odešli, tak bych se šel určitě poradit za panem prezidentem. Ale my předčasné volby nechceme.

Asi tuším, co mi odpovíte, ale umíte si vůbec představit situaci, kdyby pokračovala stávající vláda, ale premiérem byl někdo jiný?

Ne. Máme skvělé výsledky, dělám pro tuto zemi maximum a na rozdíl od mých kritiků mohu občanům dokázat, že ty výsledky mám. Taky o tom každou neděli vpodvečer píšu zprávu na Facebook. Tak si to na mé stránce přečtěte.

Na závěr se musím zeptat na váš nedávný projev na výroční Česko–německé obchodní a průmyslové komoře. Obzvlášť následující pasáž mnozí právem označují téměř za dadaistickou báseň a je hojně sdílena na sociálních sítích. Cituji: „My v Čechách máme rádi přírodu. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“ Jak vás vůbec napadly zrovna „motýle“?

Vy nemáte rád motýle? Je jich nějak míň teďka. A ty včely skutečně mají rády řepku, to říká i předsedkyně svazu včelařů. Na motýle jsem přišel, protože jsem viděl video s Brabcem (ministr životního prostředí Richard Brabec – pozn. red.), jak vypouští do přírody motýly. Měl jsem radost. Když jsem byl malej kluk tak jsem měl rád babočku modrookou. A že si z toho dělají srandu? Tak ať si dělají! Nechápu, co budete dělat bez Babiše, co budete psát? To budete úplně vyřízení! Počkejte, já vytočím Brabce (bere telefon a vytáčí číslo).

Andrej Babiš během rozhovoru pro MF DNES telefonoval s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. (10. června 2019)

To vážně nemusíte…

No ne, to je důležité ta příroda, ona se mění. Já ho vytočím. (Z telefonu puštěného nahlas se ozývá ministr Brabec) Zdravím, šéfe. – Zdravím, pane Brabec. Sedí tady novinář z Mladé fronty DNES, dělá si prču z těch motýlů. Já viděl video, kde jste vypouštěl motýly do přírody. No, tak mu to řekněte, on vás slyší. – Jasný, zdravím. V rámci managementu návratu některých kriticky ohrožených druhů jsme vypouštěli do přírody housenky hnědáska osikového, který už žije jen na jednom místě v republice, a my se ho snažíme vrátit do přírody. (Slovo si opět bere Babiš) No, tak jsem říkal, že budeme sázet deset milionů listnáčů a že vypouštíme motýle a ještě zavolám šéfce včelařů, aby redaktorovi řekla, že má nejraději řepkový med. Tady si ze mě všichni dělají srandu. Ale já mám radost, že jsem se opět zapsal do historie české politiky.