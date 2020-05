Babiše zklamala Maláčová. Chce Koněva na Olšanech a ještě levnější testy

„Díky této epidemii se můj postoj k panu (ministru vnitra Janu) Hamáčkovi ještě zlepšil a za sebe musím říct, že to mezi námi funguje velmi dobře,“ řekl Babiš pro deník Právo.

Krize spojená s epidemií podle něj plně ukázala charaktery jednotlivých členů vlády. „Zklamala mě paní Maláčová, která se i v rámci této krize se chovala stejně nekolegiálně jako předtím. Tak, jak ji všichni známe,“ řekl. Ta si podle něj udělala „sólo akci v médiích“ z jeho nápadu snížit politikům mzdy.

„Se snížením platů samozřejmě souhlasím, ale zatím to nevypadá, že by politici chtěli být zvlášť solidární, což mě mrzí. Politici ale berou nejen platy, k ale i náhrady k a diety a ty bychom mohli zrušit a platy na nějakou dobu zmrazit,“ míní Babiš.



PCR testy na koronavirus pro samoplátce, které potřebují například pendleři, by podle něj mohly ještě zlevnit. Současná maximální cena stanovená ministerstvem zdravotnictví je 1 756 korun, ta je však podle nemocnic a laboratoří příliš nízká, některé proto přestanou službu nabízet.

„To se mi zdá drahé, měla by být větší konkurence. Měl jsem představu, že pro rodiny by kumulovaný test mohl vyjít na 600 korun,“ uvedl Babiš s tím, že si o tom promluví s ministrem zdravotnictví.

Právě Adam Vojtěch čelí kritice také kvůli drahým nákupům zdravotnických pomůcek. „Pochybení se samozřejmě nedá vyloučit, ale jsem přesvědčen, že kdyby se něco našlo, tak se to nemůže týkat pana Vojtěcha,“ řekl Babiš. Nyní je podle něj třeba čekat na závěry vyšetřování Nejvyššího kontrolního úřadu.



Kauza Koněv

Ke kauze údajného ruského agenta, který by měl představovat nebezpečí pro tři české komunální politiky – starostu Řeporyjí Pavla Novotného, starostu Prahy 3 Ondřeje Koláře a primátora Prahy Zdeňka Hřiba, se Babiš nechtěl vyjadřovat. Řekl pouze, že je dobře, že Česká republika Rusko vyzvala k dialogu, pokud by se zprávy ukázaly jako pravdivé, bylo by to „naprosto nepřijatelné“.

„Všude na světě jsou sochy lidí, kteří měli své světlé i stinné stránky. Nelíbí se mi, když historii vykládají a zneužívají pro své účely politici jako v těchto případech,“ řekl.

„Ještě víc mě ale fascinuje, jak se kvůli všemu lidé dokážou pohádat do krve. Socha Koněva je majetek Prahy 6 a ta se nějak rozhodla. Osobně si myslím, že by sochu bylo nejlepší umístit na Olšanské hřbitovy,“ dodal s tím, že to však asi nebude reálné kvůli nefunkční spolupráci s vedením hlavního města.



Zopakoval, že vláda splní sliby v podobě růstu starobních důchodů i platů učitelů, nevylučuje přitom, že vláda znovu požádá Sněmovnu o prohloubení deficitu státního rozpočtu.